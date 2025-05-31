«Передышки не предвидится»: вышедшие из-под контроля климатические изменения дали жару

Климатические изменения выходят из-под контроля: последнее десятилетие было самым жарким за всю историю наблюдений, и ученые предупреждают, что «в ближайшие годы не предвидится передышки».
Согласно прогнозам специалистов, температура воздуха, как ожидается, сохранится на рекордном уровне или вблизи него в течение следующих пяти лет, пишет Daily Mail. По мнению экспертов, если эта тенденция сохранится, то будут наблюдаться еще более пагубные периоды сильной жары, обильные осадки и наводнения, интенсивные засухи, таяние льдов и повышение уровня моря. И Земля приближается к тому самому порогу, который считается критической точкой с катастрофическими климатическими последствиями, предупреждают они.
Заместитель Генерального секретаря ВМО Ко Барретт констатирует: «Мы только что пережили 10 самых теплых лет за всю историю наблюдений. К сожалению, в этом отчете ВМО нет никаких признаков того, что в ближайшие годы наступит передышка. А это означает, что негативное воздействие на нашу экономику, нашу повседневную жизнь, наши экосистемы и нашу планету будет усиливаться».
В январе Всемирная метеорологическая организация (ВМО) подтвердила, что 2024 год стал самым теплым с начала наблюдений, достигнув на 1,55°C выше доиндустриального уровня. В то время ученые заявляли, что полученные данные свидетельствуют о том, что Земля «глубоко больна», и «многие жизненно важные показатели вызывают тревогу».
Новый отчет, опубликованный на днях, показывает, что существует 80-процентная вероятность того, что по крайней мере один год из следующих пяти окажется еще более жарким. И впервые в истории появился малоприятный шанс, что мы сможем достичь потепления на 2 , что приведет к значительным и потенциально необратимым изменениям на всей планете.
Парижское соглашение, международный договор об изменении климата, было подписано в 2016 году почти 200 лидерами со всего мира, напоминает Daily Mail. Одно из обязательств состояло в том, чтобы попытаться ограничить повышение глобальной температуры на 1,5°C выше доиндустриального уровня, который относится к периоду между 1850—1900 годами. Общепризнано, что целевой показатель рассчитан в среднем на 20 лет, а не на один год.
В прошлом году впервые было зафиксировано потепление на 1,5 °C, и теперь эксперты говорят, что существует 70-процентная вероятность того, что в следующие пять лет средний показатель будет таким же.
Профессор Адам Скейф, руководитель отдела долгосрочного прогнозирования в Метеорологическом бюро, комментирует: «Предыдущие прогнозы на один год с температурой выше 1,5 градусов оказались верными, когда 2024 год превысил этот уровень. Этот новый прогноз предусматривает еще более высокие уровни глобальной температуры и показывает явное региональное влияние на погодные условия по всему миру».
Хотя вероятность того, что в течение следующих пяти лет температура в среднем повысится на 2 , невероятно мала — около одного процента, — это первый случай, когда такое стало возможным, подчеркивает Daily Mail.
«Эти последние прогнозы показывают, что мы действительно очень близки к тому, чтобы 1,5 ° C в год стали обычным явлением, — отмечает профессор Скейф. — В 2024 году у нас был такой случай, но они происходят все чаще, и мы будем наблюдать их еще чаще. Сейчас даже есть вероятность — и это первый раз, когда мы наблюдаем такое событие в наших компьютерных прогнозах — что температура в этом году составит 2 . Это совершенно беспрецедентный случай. Вероятность того, что это произойдет, составляет один процент, но теперь это возможно. Еще несколько лет назад это было практически невозможно».
Другие прогнозы на следующие пять лет включают, что в период с ноября по март температура в Арктике будет на 2,4°C выше средней, будет наблюдаться дальнейшее сокращение концентрации морского льда, а в период с мая по сентябрь в бассейне Амазонки условия будут более сухими, чем в среднем.
Научное сообщество неоднократно предупреждало, что потепление более чем на 1,5°C может привести к гораздо более серьезным последствиям изменения климата и экстремальным погодным условиям, и каждая доля градуса потепления имеет значение. В настоящее время ученые прогнозируют, что среднее потепление за 20 лет с 2015 по 2034 год составит 1,44°C.
«Траектория, по которой мы движемся, находится в верхней части того, что мы прогнозировали несколько лет назад, — добавляет профессор Скейф. — Мы не находимся в ситуации, когда модели не соответствуют действительности, но мы находимся на пределе наших прогнозов».
Команда заявила, что в настоящее время «слишком рано» оценивать средние температуры в этом году, но в настоящее время «наблюдается потепление».
Хотя 2024 год был самым жарким за последние 175 лет, данные показали, что выбросы парниковых газов и повышение уровня моря также достигли нового максимума. В то время ВМО предупреждала, что последствия изменения климата, вероятно, будут ощущаться в течение сотен, если не тысяч лет. В их отчете говорится, что в прошлом году глобальная концентрация CO2 достигла 420 частей на миллион (ppm). Это на 2,3 пункта выше, чем в 2022 году, и составляет 151 процент от уровня, существовавшего до того, как индустриализация привела к выбросу большого количества CO2 в воздух.
Поскольку люди производят все больше вредных веществ в атмосферу, это привело к быстрому изменению климата Земли, которое происходит намного быстрее, чем любые предыдущие природные изменения. Парниковые газы, такие как CO2, действуют как тепловое одеяло на Земле, предотвращая утечку солнечного тепла обратно в космос. В 2024 году температура океана также была на самом высоком уровне за последние 65 лет, в течение которых она была зафиксирована. Темпы потепления океана за два десятилетия с 2005 по 2024 год более чем вдвое превысили показатели за период с 1960 по 2005 год. Площадь морского льда в Антарктике достигла второго по величине за всю историю наблюдений уровня моря, а глобальный уровень моря был самым высоким с 1993 года.