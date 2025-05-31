«Передышки не предвидится»: вышедшие из-под контроля климатические изменения дали жару

«Эти последние прогнозы показывают, что мы действительно очень близки к тому, чтобы 1,5 ° C в год стали обычным явлением, — отмечает профессор Скейф. — В 2024 году у нас был такой случай, но они происходят все чаще, и мы будем наблюдать их еще чаще. Сейчас даже есть вероятность — и это первый раз, когда мы наблюдаем такое событие в наших компьютерных прогнозах — что температура в этом году составит 2 . Это совершенно беспрецедентный случай. Вероятность того, что это произойдет, составляет один процент, но теперь это возможно. Еще несколько лет назад это было практически невозможно».