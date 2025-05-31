Мошенники стали обманывать россиян под видом тестирования новых IT-сервисов

Представитель одного из операторов мобильной связи Андрей Бийчук рассказал о новой схеме мошенничества в России. Злоумышленники начали звонить потенциальным жертвам и представляться работниками банков или крупных IT-корпораций, предлагая людям участвовать в испытаниях новых IT-продуктов. Об этом сообщает РИА Новости.
Мошенники могут сообщить человеку о создании бета-версии приложения, созданного для усиления финансовой безопасности, а также об усовершенствованной системе денежных переводов или инновационной системе защиты данных.
Жертве обещают ценный подарок или денежное вознаграждение за участие в тестировании предложенного сервиса.
После этого этапа начинается процесс заполнения регистрационной формы, где требуется предоставить личную информацию: ФИО, данные паспорта, номер телефона для связи, номер банковской карты, а также логины и пароли, полученные в SMS-сообщениях. Мошенники аргументируют это необходимостью идентификации личности для получения доступа к тестовой платформе.
В заключительной части разговора жертву обычно просят перейти по ссылке, которая, по уверениям злоумышленников, ведет в персональный аккаунт. Однако, на самом деле, человек попадает на поддельный сайт, предназначенный для кражи данных, что приводит к несанкционированному списанию средств со счета или получению аферистами доступа к личному кабинету на портале государственных услуг.
Ранее сообщалось, что мошенники изобрели схему обмана детей с якобы их недопуском к ЕГЭ.