Мошенники стали обманывать россиян под видом тестирования новых IT-сервисов

В заключительной части разговора жертву обычно просят перейти по ссылке, которая, по уверениям злоумышленников, ведет в персональный аккаунт. Однако, на самом деле, человек попадает на поддельный сайт, предназначенный для кражи данных, что приводит к несанкционированному списанию средств со счета или получению аферистами доступа к личному кабинету на портале государственных услуг.