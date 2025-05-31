Суд в Москве взыскал с певицы Максаковой* задолженность по иску налоговой

Мировой суд в Москве взыскал с бывшей оперной певицы Марии Максаковой*, уехавшей из России на Украину, задолженность по налогам и сборам. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что иск в отношении артистки был подан Федеральной налоговой службой. При этом сумма задолженности, которую должна выплатить Максакова*, не уточняется.
Против бывшей оперной певицы также было возбуждено два уголовных дела за публичные призывы к осуществлению деятельности против государства и за нарушение закона о маркировке иностранных агентов.
Ранее KP.RU сообщал, что суд в Москве отказал Марии Максаковой* в иске о признании недействительным договора дарения недвижимости. Речь идет о спорной квартире, которая расположена на Краснопресненской набережной. Стоимость жилплощади оценивается в 200 млн рублей.
* физическое лицо, признанное Минюстом иностранным агентом на территории РФ.