Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд в Москве взыскал с певицы Максаковой* задолженность по иску налоговой

Суд удовлетворил иск ФНС о взыскании задолженности по налогам с певицы Марии Максаковой*

Источник: Комсомольская правда

Мировой суд в Москве взыскал с бывшей оперной певицы Марии Максаковой*, уехавшей из России на Украину, задолженность по налогам и сборам. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что иск в отношении артистки был подан Федеральной налоговой службой. При этом сумма задолженности, которую должна выплатить Максакова*, не уточняется.

Против бывшей оперной певицы также было возбуждено два уголовных дела за публичные призывы к осуществлению деятельности против государства и за нарушение закона о маркировке иностранных агентов.

Ранее KP.RU сообщал, что суд в Москве отказал Марии Максаковой* в иске о признании недействительным договора дарения недвижимости. Речь идет о спорной квартире, которая расположена на Краснопресненской набережной. Стоимость жилплощади оценивается в 200 млн рублей.

* физическое лицо, признанное Минюстом иностранным агентом на территории РФ.