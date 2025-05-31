В Красноярском крае напомнили о мерах социальной поддержки для семей с детьми

С будущего материнства женщины могут рассчитывать на два единовременных пособия: по беременности и родам, а также при рождении ребенка. Пособие по беременности и родам выплачивается работающим женщинам в размере 100% среднего заработка за два предшествующих года на протяжении 140 дней в случае нормальной беременности, но не менее 103 285 рублей. С начала 2025 года более 5 тысяч женщин уже получили данное пособие.