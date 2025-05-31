В Красноярском крае напомнили о мерах социальной поддержки для семей с детьми

С начала 2025 года более 100 тысяч семей с детьми в Красноярском крае получили различные меры социальной поддержки, сообщает региональное отделение Социального фонда России.
В преддверии Дня защиты детей специалисты фонда обратили внимание на доступные программы поддержки для родителей.
С будущего материнства женщины могут рассчитывать на два единовременных пособия: по беременности и родам, а также при рождении ребенка. Пособие по беременности и родам выплачивается работающим женщинам в размере 100% среднего заработка за два предшествующих года на протяжении 140 дней в случае нормальной беременности, но не менее 103 285 рублей. С начала 2025 года более 5 тысяч женщин уже получили данное пособие.
В этом году единовременное пособие при рождении ребенка оформили 8 055 семей региона. Его может получить любой из родителей, а также опекуны или приемные родители. Размер выплаты в Красноярске составляет 32 330,05 рубля с учетом районного коэффициента 1,2 и предоставляется всем российским семьям независимо от уровня дохода.
В зависимости от нуждаемости во время беременности женщинам также назначается единое пособие, которое варьируется от 50% до 100% прожиточного минимума для трудоспособного населения. В Красноярске это пособие составляет от 10 151 до 20 302 рублей.
После рождения ребенка семьи могут продолжать получать единое пособие до достижения ребенком 17 лет, размер которого в Красноярске составляет от 9 033 до 18 066 рублей.
До достижения ребенком возраста 1,5 лет семьи могут получать ежемесячное пособие по уходу за ним, размер которого составляет 40% от среднего заработка за два предыдущих года. Минимальная сумма в Красноярске — 12 124,60 рублей, максимальная — 68 995,48 рублей.
Кроме того, предусмотрен материнский капитал, который составляет 690 266,95 рубля на первого ребенка и 912 162,09 рубля — на второго, если семья не получала сертификат на первого малыша. Если сертификат на первенца уже был выдан, его сумма увеличивается на 221 895,14 рубля при рождении второго ребенка.