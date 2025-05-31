В День города в Хабаровске прозвучал первый полуденный выстрел

Мероприятие прошло на берегу Амура у «Арены Ерофей», где специально установили 50-метровый флагшток с государственным флагом России. В церемонии участвовали врио командующего ВВО генерал-лейтенант Михаил Носулев, губернатор Демешин, митрополит Хабаровский Артемий, мэр Сергей Кравчук, юнармейцы и горожане.