В День города в Хабаровске прозвучал первый полуденный выстрел

31 мая, в честь 167-летия Хабаровска, в городе впервые состоялся торжественный полуденный выстрел. Эта инициатива командования Восточного военного округа, поддержанная губернатором Дмитрием Демешиным, положила начало новой традиции. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Мероприятие прошло на берегу Амура у «Арены Ерофей», где специально установили 50-метровый флагшток с государственным флагом России. В церемонии участвовали врио командующего ВВО генерал-лейтенант Михаил Носулев, губернатор Демешин, митрополит Хабаровский Артемий, мэр Сергей Кравчук, юнармейцы и горожане.
Первый символический выстрел из 122-миллиметровой гаубицы Д-30 произвел лично губернатор. Гильза от него займет место в городском музее.
Как сообщили организаторы, полуденные выстрелы теперь станут частью празднования значимых дат Хабаровска, подчеркивая статус города воинской славы.