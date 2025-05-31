Эксперты назвали основные отличия искренней улыбки от фальшивой

Чтобы нахмуриться, требуется больше мышц, чем для улыбки. Однако, с точки зрения анатомии и неврологии, ситуация гораздо сложнее. В действительности не все улыбки одинаковы, и их различие кроется не только в количестве задействованных мышц, но и в том, какие именно мышцы активируются, а также в том, как мозг управляет этим процессом.