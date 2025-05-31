Эксперты назвали основные отличия искренней улыбки от фальшивой

Чтобы нахмуриться, требуется больше мышц, чем для улыбки. Однако, с точки зрения анатомии и неврологии, ситуация гораздо сложнее. В действительности не все улыбки одинаковы, и их различие кроется не только в количестве задействованных мышц, но и в том, какие именно мышцы активируются, а также в том, как мозг управляет этим процессом.
Научное исследование выделяет два основных типа улыбок: улыбка Дюшенна и фальшивая улыбка. Первая была названа в честь французского невролога Гийома Дюшенна де Булоня, улыбка Дюшенна — это искреннее выражение счастья, которое активирует не только мышцы рта, но и мышцы вокруг глаз. В то время как фальшивая улыбка, или социальная, — это скорее механическая мимика, задействующая только мышцы рта, без участия глаз.
Эта улыбка активирует две ключевые группы мышц, которые оттягивают уголки рта наружу, создавая эффект улыбки, и приподнимает уголки рта.
Самое важное — это круговая мышца глаза, которая при искренней улыбке сокращается, вызывая характерные «гусиные лапки» и легкое сужение зрачков. Именно эти признаки делают улыбку подлинной и легко распознаваемой.
В отличие от этого, при фальшивой улыбке задействованы только мышцы рта, а глаза остаются без изменений или выглядят безразличными. Улыбка кажется механической, натянутой, и человек зачастую не испытывает при этом настоящих эмоций.
Все улыбки управляются лицевым нервом (VII черепно-мозговым нервом), который посылает сигналы к мышцам лица. По словам экспертов, подлинные улыбки инициируются лимбической системой, особенно миндалевидным телом, которое отвечает за эмоциональные реакции. Это означает, что такие улыбки возникают непроизвольно, как реакция на искренние чувства. Фальшивые улыбки же контролируются корой головного мозга, особенно моторной зоной, которая позволяет сознательно управлять мышцами лица. Поэтому человек может «научиться» улыбаться, даже не испытывая при этом настоящих эмоций.
«Это объясняет, почему невозможно убедительно имитировать искреннюю улыбку, не задействуя мышцы вокруг глаз. Даже профессиональные актеры используют технику, чтобы вызвать реальные эмоции, и только тогда их улыбка кажется подлинной», — рассказывают исследователи.
Люди, даже младенцы в возрасте десяти месяцев, способны отличить настоящую улыбку от фальшивой. Эта способность — результат эволюционного развития, которая помогала нашим предкам распознавать надежных союзников и избегать обмана.
Мозг использует сложные механизмы распознавания лиц, такие как «веретенообразная извилина» и «высокая височная борозда», чтобы интерпретировать выражения лица и определять истинные эмоции. Эти навыки остаются важными и в современной жизни, особенно в сферах, где межличностное взаимодействие играет ключевую роль: политика, обслуживание клиентов, дипломатия.
Подчеркивается, что фальшивые улыбки — это не всегда проявление лицемерия или злонамеренности. Они выполняют важные социальные функции: сглаживание неловких ситуаций, демонстрация вежливости, улаживание конфликтов и выражение уважения. Но постоянное использование фальшивых улыбок может быть эмоционально изнурительным. Исследования показывают, что необходимость постоянно скрывать свои истинные чувства и демонстрировать позитив — это источник стресса, который может привести к эмоциональному выгоранию и даже проблемам со здоровьем.