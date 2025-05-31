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Свалку с трупным запахом обнаружили под Спасском-Дальним

Местные опасаются прихода диких животных к озеру Силикатное.

Источник: Соцсети

Пакеты, доски и прочие бытовые отходы, залитые чем-то, напоминающим кровь, нашли жители около озера Силикатное в Спасске-Дальнем, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на Amur.Mash.

Как сообщили очевидцы, от свалки исходит запах разложения. Внутри многочисленных пакетов находится что-то жирное. А рядом с этим месивом почему-то лежит могильный крест.

Жители опасаются, что часть от этой массы может попасть в озеро или привлечь диких животных. Кто ответственен за появление зловонной кучи и кто будет ее убирать, пока не ясно.

Напомним, вчера «КП» писала о взрыве титана, произошедшем в Спасске-Дальнем. Жильцов эвакуировали в пункты временного размещения.