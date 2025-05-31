Свалку с трупным запахом обнаружили под Спасском-Дальним

Пакеты, доски и прочие бытовые отходы, залитые чем-то, напоминающим кровь, нашли жители около озера Силикатное в Спасске-Дальнем, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на Amur.Mash.
Как сообщили очевидцы, от свалки исходит запах разложения. Внутри многочисленных пакетов находится что-то жирное. А рядом с этим месивом почему-то лежит могильный крест.
Жители опасаются, что часть от этой массы может попасть в озеро или привлечь диких животных. Кто ответственен за появление зловонной кучи и кто будет ее убирать, пока не ясно.
Напомним, вчера «КП» писала о взрыве титана, произошедшем в Спасске-Дальнем. Жильцов эвакуировали в пункты временного размещения.