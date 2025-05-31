Росфинмониторинг с 1 июня сможет приостанавливать подозрительные переводы

С 1 июня 2025 года Федеральная служба по финансовому мониторингу получит право приостанавливать денежные переводы физических лиц, если есть основания подозревать их связь с мошенничеством, отмыванием денег или финансированием экстремистской деятельности. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
В случае выявления подозрительной операции её можно будет приостановить на срок до десяти дней. Такой шаг позволит провести дополнительную проверку и при необходимости передать информацию в правоохранительные органы.
Как отмечают в Росфинмониторинге, новая мера направлена на борьбу с деятельностью дропперов - лиц, которые участвуют в выводе незаконно полученных средств, предоставляя свои банковские реквизиты или обналичивая деньги, добытые преступным путём.
Ранее стало известно, что правительство РФ с 4 июня запускает пилотный проект для борьбы с кибермошенниками.