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Росфинмониторинг с 1 июня сможет приостанавливать подозрительные переводы

Подозрительные операции будут приостанавливать на срок до 10 дней.

Источник: Аргументы и факты

С 1 июня 2025 года Федеральная служба по финансовому мониторингу получит право приостанавливать денежные переводы физических лиц, если есть основания подозревать их связь с мошенничеством, отмыванием денег или финансированием экстремистской деятельности. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

В случае выявления подозрительной операции её можно будет приостановить на срок до десяти дней. Такой шаг позволит провести дополнительную проверку и при необходимости передать информацию в правоохранительные органы.

Как отмечают в Росфинмониторинге, новая мера направлена на борьбу с деятельностью дропперов ­- лиц, которые участвуют в выводе незаконно полученных средств, предоставляя свои банковские реквизиты или обналичивая деньги, добытые преступным путём.

Ранее стало известно, что правительство РФ с 4 июня запускает пилотный проект для борьбы с кибермошенниками.