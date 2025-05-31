Из Нью-Йорка в Париж за 55 минут: сверхзвуковые путешествия приблизились к реальности

Сверхзвуковой реактивный самолет, который планируется выпустить уже в 2030 году, будет доставлять пассажиров из Нью-Йорка в Лондон менее чем за 60 минут. После успешного тестирования разработки техасского стартапа, которая однажды сможет доставить пассажиров из Нью-Йорка в Париж всего за 55 минут, сверхзвуковые путешествия становятся все ближе к реальности.
Компания Venus Aerospace завершила первое в мире атмосферное испытание вращающегося детонационного ракетного двигателя (RDRE) — революционной двигательной установки, которая использует вращающиеся взрывы вместо устойчивого горения для создания тяги.
Испытание состоялось в середине мая на космодроме Америка в Нью-Мексико, где небольшая ракета, оснащенная новым двигателем, стартовала в 7:37 утра по местному времени.
Генеральный директор Venus Сэсси Дагглби отмечает: «Это тот момент, к которому мы стремились в течение пяти лет».
Компания планирует использовать этот двигатель для своего будущего гиперзвукового реактивного самолета Stargazer, который, как ожидается, будет развивать скорость 4 Маха (3069 миль в час), что в четыре раза превышает скорость звука, пишет Daily Mail. Если этот самолет стоимостью 33 миллиона долларов будет одобрен для коммерческих полетов, он сможет преодолеть расстояние в 3625 миль между Нью-Йорком и Парижем менее чем за час, что почти в три раза быстрее, чем «Конкорд», который летел со скоростью 1354 мили в час. В настоящее время полет из США во Францию занимает около восьми часов, отмечает издание.
Компания Venus Aerospace планирует запустить самолет в эксплуатацию в начале 2030-х годов, планируя перевозить до 12 пассажиров за рейс. По сравнению с традиционными ракетными двигателями, RDRE обладают повышенной эффективностью и компактностью, что делает их особенно подходящими для применения в современной аэрокосмической промышленности.
«Мы доказали, что эта технология работает не только в симуляторах или лаборатории, но и в воздухе, — рассказывает Дагглби. — Благодаря этому важному событию мы стали на шаг ближе к тому, чтобы сделать высокоскоростные полеты доступными по цене и экологичными».
Разрабатываемый с 1980-х годов реактивный двигатель большой тяги, способный к практическому применению, никогда не использовался в реальных испытаниях.
Эндрю Дагглби, соучредитель и технический директор, говорит: «Вращающаяся детонация стала долгожданным достижением в производительности. RDRE компании Venus предприняла последние, но важные шаги, чтобы использовать теоретические преимущества сжигания с повышением давления. Мы создали двигатель, который не только работает, но и работает надежно и эффективно — и именно это делает его масштабируемым. Это необходимая нам основа, которая в сочетании с прямоточным воздушно-реактивным двигателем позволяет создать систему от взлета до устойчивого гиперзвукового полета».
Двигатель RDRE от Venus также разработан для работы с эксклюзивным прямоточным воздушно-реактивным двигателем VDR2, усовершенствованной двигательной установкой. В нем используется технология вращающейся детонации для достижения чрезвычайно высоких скоростей, потенциально до 5 Маха, что в пять раз превышает скорость звука и более. Он всасывает воздух из атмосферы, а не переносит кислород на борт, как это делает ракета. Вместо медленного горения, он использует сверхзвуковые ударные волны от взрывов, которые быстро перемещают воздух и топливо по двигателю, пишет Daily Mail.
«Это сопряжение позволяет самолету взлетать со взлетно-посадочной полосы и развивать скорость, превышающую 6 Махов, поддерживая гиперзвуковой режим полета без использования ракетных ускорителей, — говорится в заявлении компании Venus. — Компания Venus планирует провести полномасштабные силовые испытания и интеграцию этой системы в транспортное средство, продвигаясь к своей конечной цели — созданию Stargazer M4, многоразового пассажирского самолета Mach 4».
Если проект Stargazer осуществится, это будет первый коммерческий пассажирский самолет, летающий быстрее скорости звука со времен «Конкордов», подчеркивает Daily Mail. Выведенный из эксплуатации более 20 лет назад, Concorde летал на максимальной высоте 60 000 футов. По данным Venus Aerospace, новый самолет будет не только быстрее, но и сможет летать выше — до 110 000 футов. Как и пассажиры Concorde почти четверть века назад, пассажиры Stargazer будут находиться достаточно высоко, чтобы увидеть изгиб Земли.