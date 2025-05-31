Из Нью-Йорка в Париж за 55 минут: сверхзвуковые путешествия приблизились к реальности

Компания планирует использовать этот двигатель для своего будущего гиперзвукового реактивного самолета Stargazer, который, как ожидается, будет развивать скорость 4 Маха (3069 миль в час), что в четыре раза превышает скорость звука, пишет Daily Mail. Если этот самолет стоимостью 33 миллиона долларов будет одобрен для коммерческих полетов, он сможет преодолеть расстояние в 3625 миль между Нью-Йорком и Парижем менее чем за час, что почти в три раза быстрее, чем «Конкорд», который летел со скоростью 1354 мили в час. В настоящее время полет из США во Францию занимает около восьми часов, отмечает издание.