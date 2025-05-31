В ГД предложили изменить систему расчета КБМ для водителей

Депутат Сергей Миронов выступил с инициативой пересмотреть систему расчета коэффициента безаварийной езды (КБМ). По его мнению, действующие правила несправедливы: одна авария может вдвое увеличить коэффициент, тогда как для его снижения требуется девять лет безаварийного стажа. Об этом он сообщил агентству ТАСС.
«Чтобы КБМ вырос вдвое в сравнении с базовым уровнем, достаточно одного страхового случая за год. А вот чтобы он снизился вдвое, нужно 9 лет безаварийной езды! Это не реальное [стимулирование] водителей к аккуратному вождению, а его имитация все с той же целью — обеспечить прибыли страховщиков», — заявил депутат.
Миронов также раскритиковал предложение Центробанка вводить региональные тарифы ОСАГО, зависящие от статистики ДТП. Политик считает, что аккуратные водители не должны переплачивать из-за аварийности в своем регионе, а состояние дорог — тем более не может быть основанием для повышения стоимости полиса.
Ранее сообщалось, что мошенники придумали новый способ взлома аккаунтов на «Госуслугах».