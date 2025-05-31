В ГД предложили изменить систему расчета КБМ для водителей

«Чтобы КБМ вырос вдвое в сравнении с базовым уровнем, достаточно одного страхового случая за год. А вот чтобы он снизился вдвое, нужно 9 лет безаварийной езды! Это не реальное [стимулирование] водителей к аккуратному вождению, а его имитация все с той же целью — обеспечить прибыли страховщиков», — заявил депутат.