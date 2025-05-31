В НИИ Минздрава России рассказали о регионах, где курят меньше всего

Чеченская Республика стала лидером по минимальному распространению курения среди населения (0,2%). На втором месте оказалась Ингушетия (6,17%), на третьем — Кабардино-Балкария (10,31%). Об этом сообщили в пресс-службе Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения (ЦНИИОИЗ) Минздрава РФ.
В список пяти регионов с самой низкой долей курящих также вошли Карачаево-Черкесская Республика (11,18%) и Ямало-Ненецкий автономный округ (11,58%).
Среди лидеров по распространенности курения — Еврейская автономная область, где этот показатель составил 34,38%. Далее следуют Амурская область (28,78%), Республика Бурятия (27,70%), Республика Тыва (27,13%) и Республика Алтай (26,91%).
Кроме того, были проанализированы данные о розничных продажах сигарет и папирос на душу населения за январь-февраль 2025 года. В Чечне и Ингушетии этот показатель остался на уровне 0 тыс. штук, в Дагестане — 0,02 тыс., в Кабардино-Балкарии — 0,05 тыс., а в Северной Осетии — 0,06 тыс. штук.
Наибольший уровень реализации табачных изделиков зафиксирован в Магаданской области (0,34 тыс. штук на человека), Камчатском крае (0,30 тыс.), Сахалинской области (0,30 тыс.), Еврейской автономной области (0,28 тыс.) и Мурманской области (0,28 тыс. штук).
Ранее Минздрав утвердил четыре эскиза предупреждений о вреде некурительных табачных изделий. На предупреждениях также будет размещен номер телефона центра, который может помочь отказаться от табака.