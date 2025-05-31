В НИИ Минздрава России рассказали о регионах, где курят меньше всего

Кроме того, были проанализированы данные о розничных продажах сигарет и папирос на душу населения за январь-февраль 2025 года. В Чечне и Ингушетии этот показатель остался на уровне 0 тыс. штук, в Дагестане — 0,02 тыс., в Кабардино-Балкарии — 0,05 тыс., а в Северной Осетии — 0,06 тыс. штук.