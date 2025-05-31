Yle: Финляндия завершила расследование в отношении нефтяного танкера Eagle S

Напомним в начале января этого года полиция Финляндии задержала Eagle S под флагом Островов Кука. Финский оператор электросетей Fingrid, владеющий кабелем EstLink 2, обратился в суд с требованием наложить арест на нефтяной танкер. Судно подозревали в причастности к повреждению электрического кабеля. Однако через два месяца танкер освободили из-за отсутствия оснований для его задержания.