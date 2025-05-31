Штормовое предупреждение, пострадавшие и пожарная опасность: какие регионы России накроет аномальная жара

Синоптики прогнозируют аномальную жару по всей России.
Синоптики в ближайшие дни прогнозируют необычно высокую температуру воздуха в ряде российских регионов, которая превысит средние климатические показатели на семь градусов и может составить от 30 до 34 градусов Цельсия. URA.RU рассказывает, какие регионы затронет аномальная жара.
Желтый уровень погодной опасности в Москве.
В Москве несколько дней назад синоптики объявили желтый уровень погодной опасности в связи с ожидаемой жарой, температура воздуха может достичь 30 градусов. В ведомстве подчеркнули, что данный уровень влияет на возможное возникновение опасных погодных условий.
Погода в Москве в ближайшие дниФото: скрин Gismeteo.
На территории Московской области также был установлен аналогичный уровень погодной опасности до 20:00. Тогда причиной стали прогнозируемые порывы юго-восточного ветра, скорость которых может достигать 17 метров в секунду.
Спустя несколько дней ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец дпоплнил, что календарное лето в Москве начнется с умеренно теплой погоды с минимальными климатическими отклонениями. По его словам, в первые дни июня в столице ожидаются комфортные значения температуры, без экстремальных показателей жары, чуть выше климатической нормы.
Аномальное жара за много лет в Западной Сибири.
В ряде регионов Западной Сибири и северо-востока Центрального федерального округа также ожидается значительное повышение температуры воздуха до конца текущей недели. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. В ряде регионов Западной Сибири и северо-востока Центрального федерального округа также ожидается значительное повышение температуры воздуха до конца текущей недели. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
В регионах Западной Сибири фиксируют аномальную погодуФото: Создано в Midjourney © URA.RU.
По словам синоптика, в Новосибирской, Омской, Томской и Кемеровской областях, а также в Алтайском крае температура поднимется выше +20 градусов. В то же время в Вологодской и Архангельской областях, а также в Республике Коми жара сохранится на уровне около +30 градусов, что существенно превышает средние многолетние значения для этих территорий.
«Похожая метеорологическая обстановка ожидается и на северо-востоке Центрального федерального округа — в Ярославской, Костромской и Ивановской областях до конца недели температура будет превышать климатическую норму на 7 градусов, достигая отметки +30 градусов», — уточнил Тишковец.
Эксперт отметил, что столь высокие температурные показатели для конца мая — редкое явление для указанных субъектов. В некоторых регионах фиксируются температурные рекорды. Синоптики рекомендуют жителям следить за прогнозами и принимать меры для защиты от жары, особенно людям из группы риска.
Угроза пожарной опасности.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил о прогнозе установления чрезвычайно высокого, пятого класса пожарной опасности на территории ряда регионов страны. Такая ситуация ожидается в субъектах Северо-Западного, Центрального, Северо-Кавказского федеральных округов, а также в регионах Сибири и Дальнего Востока.
Синоптики предупреждают об угрозе пожарной опасностиФото: Создано в Midjourney © URA.RU.
В частности, в Северо-Западном федеральном округе наибольший риск природных пожаров прогнозируется в Новгородской, Вологодской и Архангельской областях. По словам Вильфанда, это связано с длительным периодом солнечной активности, когда солнце заходит поздно и интенсивно прогревает поверхность, а хвойные леса в этих регионах более уязвимы к возгораниям по сравнению с лиственными. Аналогичная ситуация отмечается и в Республике Коми.
В Центральном федеральном округе максимальный уровень пожарной опасности зафиксирован в Тверской области. В Южном федеральном округе экстремальная степень риска отмечается в Астраханской области и Республике Калмыкия. В Северо-Кавказском федеральном округе повышенная угроза природных пожаров прогнозируется на территории Дагестана.
Особенно сложная ситуация складывается в Якутии. По словам Романа Вильфанда, после таяния снега вода быстро испарилась, не успев насытить почву влагой, что привело к установлению четвертого класса пожарной опасности на обширных территориях региона. Аналогичные погодные условия, как ожидается, сохранятся в центральных и восточных районах Якутии к середине следующей недели.
Столики термометра превышают значения: погода бьет рекорды в Хабаровске.
В Хабаровске в ближайшие дни ожидается переменчивая погода: 31 мая город встретит небывалая для региона жаркая погода. Столбики термометров поднимутся до +30°C, что на 7−9 градусов выше климатической нормы. По данным синоптиков, это станет самым жарким днем начала лета. При этом, по словам метеорологов, ночные температуры останутся на уровне +16…+19 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +26…+28 градусов.
Резкое потепление в Югре после заморозков.
В ХМАО — Югре на выходных ожидается резкое потепление до +33 градусов и грозы, сообщает Гидрометцентр. Еще в начале недели в регионе фиксировались заморозки и снег, однако уже к субботе прогнозируется значительное повышение температуры и переменчивая погода.
Югру заморозки и осадки сменила жаркая погодаФото: Александр Кулаковский © URA.RU.
По данным синоптиков, в последний день весны, 31 мая, по округу ожидается переменная облачность без осадков. Ветер ночью северо-западный, 2−7 м/с, местами порывы до 12 м/с, днем сменится на юго-западный, 8−13 м/с. Температура ночью составит +9…+14 градусов, на востоке местами до +3, днем по западной части округа воздух прогреется до +25…+30 градусов, по восточной — до +20…+25, отдельные территории останутся прохладнее — до +10.
«На 1 июня ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременный дождь. Ветер юго-западный, ночью — 5−10 м/с, днем — 8−13 м/с, местами порывы 15−17 м/с. Температура ночью +13…+18 градусов, местами по востоку до +3, днем +28…+33 градуса, местами по востоку +18», — уточнили в Гидрометцентре ХМАО.
Согласно сервису «Яндекс. Погода», в Сургуте в субботу прогнозируется солнечная погода с температурой от +19 до +24 градусов и юго-западным ветром 4−6 м/с, а в воскресенье столбики термометров покажут от +19 до +29 градусов при облачности с прояснениями и западном либо юго-западном ветре 3−7 м/с.
В Нижневартовске на выходных также ожидаются резкие перепады. В субботу солнечно, +13…+21 градус и западный ветер 5−6 м/с; в воскресенье возможны дождь и гроза при температуре +20…+28 градусов и ветре до 9 м/с.
В Ханты-Мансийске в субботу будет солнечно и тепло — от +20 до +28 градусов, юго-западный ветер 4−7 м/с; в воскресенье утром ясно. Днем возможна гроза при температуре до +30 градусов и ветре 4−8 м/с.
Почти сорок градусов в Саратове.
В Саратовской области с 30 мая по 1 июня ожидается аномальная жара до +37°С. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.
Столбики термометра в ряде регионов превышают 30 градусов теплаФото: Владимир Жабриков © URA.RU.
По информации метеорологов, в пятницу температура днем достигнет +31…+36°С, а в отдельных районах может подняться до +37°С. Осадков не прогнозируется, ожидается переменная облачность и юго-восточный ветер скоростью 4−9 м/с, местами порывы до 15 м/с. «В период с 30 мая по 1 июня в регионе прогнозируется аномально жаркая погода, местами температура воздуха может подняться до +37 градусов», — сообщили специалисты Саратовского гидрометцентра.
В ночные часы температура опустится до +15…+20°С, в низинах возможно похолодание до +10…+15°С. Синоптики призывают жителей быть внимательнее к своему здоровью, избегать длительного пребывания на солнце и соблюдать меры предосторожности при высокой температуре воздуха.
Десятки человек не выдержали жары в Нижегородской области.
За последние три дня 38 нижегородцев пострадали от жары, причем из них шестеро детей. Об этом сообщил главред МИА «Стационар пресс» Алексей Никонов в своем telegram-канале.
Как отмечается, 16 человек доставлены в дежурные терапевтические стационары, 12 людям оказана помощь на месте. Еще 10 пострадавших отказались от госпитализации. Основная причина обращений — сосудистые реакции на высокие температуры и повышенную солнечную активность. В последние дни столбики термометра в Нижегородской области держатся в районе +28…+31 °C, а в некоторых районах города воздух прогревается до +32 °C.
Погода в Башкирии все жарче.
В Уфе и по всей Башкирии последние три дня установилась аномальная жара без осадков — температура воздуха поднялась до +32 градусов. Такой прогноз опубликовал сервис Gismeteo и подтвердили специалисты Башгидрометцентра.
Согласно данным синоптиков с 29 мая, воздух в регионе прогрелся до +30 градусов, а в выходные ожидается еще более интенсивное повышение температуры — до +32 градусов днем и до +18 ночью.
«В республике будет становиться лишь жарче», — подытожили представители Башгидрометцентра. Засушливая и жаркая погода сохранится как минимум до конца недели.
Штормовое предупреждение на Урале.
В Челябинской области введено штормовое предупреждение в связи с ожидаемой экстремальной жарой, температура воздуха может достигать +36 градусов. Об этом информируют специалисты областного Гидрометцентра.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕЕкатеринбуржцев ожидает знойная погода до конца недели.
Согласно прогнозу синоптиков, в период с 30 мая по 1 июня во второй половине дня в отдельных районах региона возможны аномально высокие температуры — столбики термометров превысят отметку +36 градусов. Сообщение об этом размещено на официальном telegram-канале Гидрометцентра Челябинской области.
Для сравнения, по информации сервиса «Яндекс. Погода», в Сочи в ближайшие дни дневная температура будет держаться на уровне +20…+22 градусов. Аналогичная жара, как в Челябинской области, наблюдается сейчас в Объединенных Арабских Эмиратах: в Дубае в ближайшее время ожидается до +38 градусов.
В Екатеринбурге летний характер погоды сохранится вплоть до конца текущей недели. Как информирует «Уральский Гидрометцентр» на своем официальном сайте, жителей города ожидает преимущественно ясное небо, солнечные дни и незначительная ветровая активность. Днем температура воздуха достигнет +30 градусов, а к вечеру понизится до +15 градусов. Скорость ветра составит примерно 3 метра в секунду. Вильфанд также добавил, что в Челябинской, Курганской, Свердловской областях с 30 мая по 2 июня значения также могут подниматься до плюс 30 градусов.