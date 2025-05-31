Штормовое предупреждение, пострадавшие и пожарная опасность: какие регионы России накроет аномальная жара

В Екатеринбурге летний характер погоды сохранится вплоть до конца текущей недели. Как информирует «Уральский Гидрометцентр» на своем официальном сайте, жителей города ожидает преимущественно ясное небо, солнечные дни и незначительная ветровая активность. Днем температура воздуха достигнет +30 градусов, а к вечеру понизится до +15 градусов. Скорость ветра составит примерно 3 метра в секунду. Вильфанд также добавил, что в Челябинской, Курганской, Свердловской областях с 30 мая по 2 июня значения также могут подниматься до плюс 30 градусов.