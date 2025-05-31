После обнаружения покрытой странными письменами сферы ученый передал зловещее послание человечеству

В марте над городом Буга был замечен так называемый «НЛО», который двигался по небу зигзагами, не поддающимися описанию обычными самолетами. Этот же объект, как утверждается, был обнаружен вскоре после приземления и с тех пор был проанализирован учеными, которые обнаружили, что он состоит из трех слоев материала, похожего на металл, и 18 микросфер, окружающих центральное ядро, которое они называют «чипом».