После обнаружения покрытой странными письменами сферы ученый передал зловещее послание человечеству

После того, как ученые в Колумбии обнаружили таинственный объект сферической формы, который многие теперь считают частью технологии НЛО, когнитивный нейробиолог и исследователь неопознанных воздушных явлений доктор Джулия Моссбридж сказала, что мир вступает в эпоху, когда, возможно, вскоре придется столкнуться со знанием о существовании инопланетян.
У исследователя НЛО есть зловещее послание для человечества, пишет Daily Mail. «Мы вступаем в такое время, когда начинаем осознавать, что как люди мы не обладаем тем контролем, который, как мы думали, у нас есть над всем», — сказала доктор Джулия Моссбридж в интервью Fox News.
Однако Моссбридж, которая присутствовала на слушаниях по неопознанным воздушным явлениям в Конгрессе США 1 мая, утверждает, что предстоящее раскрытие информации об инопланетной жизни может повергнуть мировоззрение многих людей в хаос.
«Одна из ошибок, которую мы совершаем, заключается в том, что, поскольку я думаю, что понимаю это, все, что я думаю сегодня, является правдой», — объяснила нейробиолог.
«В конечном итоге мы очень запутываемся, когда обнаруживаем что-то, что не соответствует нашей модели мира», — добавила она.
В то время как «сфера», найденная в Колумбии, убеждает многих в том, что общественность наконец-то обратила внимание на инопланетные технологии, Моссбридж на самом деле по-прежнему скептически относится к тому, что это открытие действительно связано с НЛО.
«Сама сфера похожа на художественный проект», — сказала исследовательница НЛО, добавив, что, по ее мнению, найденный объект был создан людьми, а не инопланетянами.
Моссбридж отмечает, что не было установлено прямой связи между видеозаписью того, что называется сферой Буга, и реальным металлическим предметом, найденным в Колумбии.
«Если художник делает это, то почему? Ну, я думаю, отчасти по той же причине. Это потому, что мы начинаем понимать, что не понимаем, что находится в наших небесах или водах. И происходит нечто, что, по сути, превосходит нас», — объясняет Моссбридж.
В марте над городом Буга был замечен так называемый «НЛО», который двигался по небу зигзагами, не поддающимися описанию обычными самолетами. Этот же объект, как утверждается, был обнаружен вскоре после приземления и с тех пор был проанализирован учеными, которые обнаружили, что он состоит из трех слоев материала, похожего на металл, и 18 микросфер, окружающих центральное ядро, которое они называют «чипом».
Исследовавший сферу радиолог доктор Хосе Луис Веласкес сообщил, что не обнаружил «никаких сварных швов или стыков», которые обычно указывают на то, что ее изготовили люди. «Она искусственного происхождения, поскольку на ней нет следов сварки, а ее внутренняя структура состоит из элементов высокой плотности. Необходимы дополнительные исследования, чтобы установить происхождение объекта», — утверждают Веласкес и его команда.
На сфере также изображены символы, которые команда сравнила с древними письменами, включая руны, огам и месопотамскую письменность. Используя искусственный интеллект для расшифровки дизайна, команда интерпретировала сообщение следующим образом: «Происхождение рождения через союз и энергию в цикле трансформации, место встречи единства, расширения и сознания — индивидуального сознания».
«Мы интерпретируем это как послание человечеству, поощряющее коллективный сдвиг в сознании, чтобы помочь Матери—Земле, особенно учитывая текущие проблемы с загрязнением и ухудшением состояния окружающей среды», — заявили исследователи.
Дэвид Велес эль Потро, один из тех, кто обнаружил объект, недавно выступил на в проекте журналиста и уфологв Хайме Мауссанв, чьи исследования вызывали споры на протяжении почти десяти лет.
Как напоминает Daily Mail, Хайме Мауссан привлек к себе внимание в 2017 году, когда заявил, что обнаружил мумии инопланетян в Перу — находки, которые остаются неподтвержденными. Велес эль Потро утверждает, что сфера подлинная, найденная в лесу Буга. Он рассказал Мауссану, что человек, который нашел ее, его зовут Хосе, чувствовал себя плохо в течение нескольких дней после прикосновения к предмету.
«Когда я вылил на него воду, он начал дымиться, и вода мгновенно испарилась», — добавил Велес эль Потро, предположив, что внутри было жарко, а снаружи холодно.
Официальных отчетов или научных анализов, подтверждающих заявления о падении сферы в Буге, не поступало. Только свидетельства очевидцев.
Велес эль Потро сказал, что правительство связалось с ним, чтобы передать сферу, но он отказался, сказав, что «Ее больше никогда не увидят».
Джулия Моссбридж отмечает, что предполагаемое открытие Велеса эль Потро — это последний инцидент, когда люди, не связанные с правительством, пытаются выяснить, что происходит с неопознанными воздушными явлениями (UAP), прежде чем кто-то вмешается и прекратит расследование.
Неправительственные, беспартийные исследовательские группы, такие как проект «Галилео» и Научная коалиция по изучению UAP, в последние годы работают над доказательством существования инопланетной жизни.
«Все они пытаются получить исчерпывающую информацию самостоятельно, не обязательно обращаясь к федеральному правительству, о том, что происходит в нашем небе, что происходит в наших водах», — сказала она.
Велес эль Потро передал найденный объект Мауссану и его команде экспертов в надежде, что они раскроют происхождение сферы. Исследователи обнаружили, что у сферы были неровные края, «указывающие на то, что это твердый объект». Полученные данные свидетельствуют о том, что внешний слой мог быть изготовлен из титана или стали, но исследователи отметили, что для подтверждения этого необходим полный анализ состава. Рентгеновские снимки не выявили никаких видимых признаков того, как был собран таинственный объект.