И это не туалеты: выявлено самое грязное место во время круизного плавания

Инспекции проводятся без предварительного уведомления, пока судно находится в порту США, после чего инспекторы предоставляют рекомендации и проводят обучение, если обнаруживают какие-либо проблемы. Корабли оцениваются по 100-балльной шкале, при этом оценка 86 и выше считается удовлетворительной, в то время как 85 и ниже считаются неудовлетворительными. В сентябре 2024 г. рейтинг Hanseatic Inspiration составил всего 62 балла, а CDC обнаружил множество нарушений их стандартов.