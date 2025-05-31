И это не туалеты: выявлено самое грязное место во время круизного плавания

Будь то наблюдение за заходом солнца за горизонт, ежедневное пробуждение в новом порту или насыщенный шведский стол каждый вечер, круизные путешествия, как правило, являются идиллическим способом путешествия. Но, к сожалению, они также могут быть рассадником микробов.
Любители круизов могут быть удивлены, узнав, что одна из самых роскошных частей круизного лайнера часто бывает и самой грязной, пишет Daily Mail.
Центры США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) обнаружили, что две вспышки болезни легионеров на круизных лайнерах были связаны с использованием горячих ванн-джакузи на частных балконах.
Это неприятное заболевание представляет собой легочную инфекцию, которой люди могут заразиться, вдыхая капли воды, содержащие бактерии, вызывающие легионеллез. Симптомы, как поясняет Daily Mail, включают кашель, одышку, боль в груди или дискомфорт, высокую температуру и гриппоподобные ощущения.
Эксперт по микробам и микробиолог Джейсон Тетро рассказал Reader’s Digest, что горячие ванны «по сути» представляют собой «трехмерную чашку Петри».
Джейсон Тетро объяснил: «Всем бактериям нужны три вещи: хорошее теплое место для роста, много воды и органические вещества, которые они могут использовать в пищу».
Горячие ванны, как правило, обеспечивают все эти три фактора, что делает их гораздо более уязвимыми для микробов, чем могут подумать туристы. А частные гидромассажные ванны, как правило, чаще подвергают отдыхающих риску, продолжает Daily Mail.
Эксперт объяснил, что ванны такого типа могут «не проходить такого же уровня тестирования или дезинфекции, как общественные».
Центры контроля заболеваний США советуюь отдыхающим в круизе задать пару вопросов своей команде, прежде чем отправляться купаться. Например, какова была последняя оценка санитарного состояния гидромассажной ванны? Проверяется ли уровень дезинфицирующих средств и pH как минимум дважды в день? И проверяются ли уровень дезинфицирующих средств и pH чаще, когда гидромассажной ванной пользуется много людей?
Впрочем, проблемы могут быть не только с джакузи.
В прошлом году западные СМИ писали о том, что были выявлены самые грязные круизные лайнеры, курсирующие по Соединенным Штатам, где можно было лицезреть живых личинок, мертвую птицу и «густой коричневый осадок» вокруг пивного крана. Круизный лайнер Hapag-Lloyd’s Hanseatic Inspiration был назван Центрами по контролю, профилактике и борьбе с болезнями (CDC) самым грязным круизным судном.
Инспекции проводятся без предварительного уведомления, пока судно находится в порту США, после чего инспекторы предоставляют рекомендации и проводят обучение, если обнаруживают какие-либо проблемы. Корабли оцениваются по 100-балльной шкале, при этом оценка 86 и выше считается удовлетворительной, в то время как 85 и ниже считаются неудовлетворительными. В сентябре 2024 г. рейтинг Hanseatic Inspiration составил всего 62 балла, а CDC обнаружил множество нарушений их стандартов.
К числу проблем относились личинки на разлагающейся птице под грилем на открытом воздухе, несколько живых и мертвых насекомых, обнаруженных в различных местах питания на борту судна, отсутствие записей о дезинфекции волосяного покрова в бассейне и фильтра для удаления ворса в течение двух недель, а также неправильное хранение или охлаждение продуктов питания.
Инспекторы также обнаружили, что операции по мытью посуды были «хаотичными» и «дезорганизованными», и обнаружили коричневые остатки и мусор в таких местах, как пивной кран и раковина.