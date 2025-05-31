Поступило предупреждение о приближении к Земле космических «убийц городов»

По сути, эти астероиды подобны танцорам, движущимся в ногу с Венерой, когда они оба движутся вокруг Солнца; они находятся на безопасном расстоянии от нее благодаря своим синхронизированным орбитам, отмечает Daily Mail. Однако их извилистые и непредсказуемые траектории могут пересекаться с траекторией Земли, и если они достигнут этой точки пересечения одновременно с Землей, они могут врезаться в нас.