Ученые озадачены, излучающим радиоволны и рентгеновские лучи загадочным космическим объектом

В темных областях космоса, примерно в 14 700 световых годах от нашей планеты, необычный объект совершает нечто неожиданное. Космическое образование под названием ASKAP J1832−0911 испускает совместные импульсы радиоволн и рентгеновских лучей в течение двух минут каждые 44 минуты.
Это первый случай, когда подобный объект, называемый долгопериодическим переходным процессом (LPT), был обнаружен испускающим рентгеновские лучи, пишет Daily Mail.
В настоящее время нет четкого объяснения тому, что вызывает эти сигналы, или почему они «включаются» и «выключаются» с такими длительными, регулярными и необычными интервалами.
Эксперты признают, что даже их лучшие теории не объясняют того, что они видят, поскольку это противоречит законам физики. По их словам, это может означать, что ASKAP J1832−0911 — это совершенно новый класс объектов, которые люди никогда раньше не обнаруживали.
Космический феномен расположен глубоко в плоскости Галактики, в области, плотно заполненной звездами, газом и пылью, рассказывает Daily Mail.
«Этот объект не похож ни на что, что мы видели раньше», — говорит доктор Энди Ванг из Университета Кертина в Австралии. Его команда обнаружила загадочное космическое явление с помощью радиотелескопа ASKAP в стране Ваджарри в Австралии, принадлежащего и управляемого национальным научным агентством Австралии CSIRO. Ученые сопоставили радиосигналы с рентгеновскими импульсами, обнаруженными рентгеновской обсерваторией НАСА «Чандра», которая случайно наблюдала за той же частью неба.
«Обнаружить, что ASKAP J1832−0911 излучает рентгеновские лучи, было все равно что найти иголку в стоге сена, — отмечает доктор Ван. — Радиотелескоп ASKAP обеспечивает широкий обзор ночного неба, в то время как “Чандра” наблюдает лишь его часть. Так что нам повезло, что “Чандра” наблюдал ту же область ночного неба в одно и то же время».
LPT, излучающие радиоимпульсы с интервалом в несколько минут или часов, являются относительно недавним открытием, пишет Daily Mail. С момента их первого обнаружения исследователями в 2022 году астрономами по всему миру было обнаружено в общей сложности 10 таких объектов.
«ASKAP J1831−0911 может быть магнетаром — ядром мертвой звезды с мощными магнитными полями — или это может быть пара звезд в двойной системе, где одна из двух является сильно намагниченным белым карликом — звездой с низкой массой в конце своей эволюции, — объясняет доктор Ван. — Однако даже эти теории не в полной мере объясняют то, что мы наблюдаем. Это открытие может указывать на новый тип физики или новые модели эволюции звезд. Что делает это более интересным, так это то, что рентгеновское излучение также проходит тот же 44-минутный цикл. Этот объект в настоящее время не соответствует ни одному из известных источников в нашей галактике, поэтому нам нужны дальнейшие наблюдения, чтобы точно определить, что происходит».
По словам команды, это открытие также помогает сузить круг возможных объектов. Поскольку рентгеновские лучи обладают гораздо более высокой энергией, чем радиоволны, любая теория должна учитывать оба типа излучения — ценный ключ к разгадке, учитывая, что их природа остается космической загадкой.
Пока что ASKAP J1832−0911 является единственным LPT, обнаруженным с помощью рентгеновского сигнала. Рентгеновские импульсы являются прямым свидетельством компактных характеристик объекта, в то время как радиоволны указывают на организованное и структурированное магнитное поле, пояснили исследователи.
Второй автор, профессор Нанда Реа из Института космических наук и Каталонского института космических исследований в Испании, добавляет: «Обнаружение одного такого объекта указывает на существование многих других. Обнаружение его кратковременного рентгеновского излучения позволяет по-новому взглянуть на их загадочную природу».