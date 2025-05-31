Ученые озадачены, излучающим радиоволны и рентгеновские лучи загадочным космическим объектом

«ASKAP J1831−0911 может быть магнетаром — ядром мертвой звезды с мощными магнитными полями — или это может быть пара звезд в двойной системе, где одна из двух является сильно намагниченным белым карликом — звездой с низкой массой в конце своей эволюции, — объясняет доктор Ван. — Однако даже эти теории не в полной мере объясняют то, что мы наблюдаем. Это открытие может указывать на новый тип физики или новые модели эволюции звезд. Что делает это более интересным, так это то, что рентгеновское излучение также проходит тот же 44-минутный цикл. Этот объект в настоящее время не соответствует ни одному из известных источников в нашей галактике, поэтому нам нужны дальнейшие наблюдения, чтобы точно определить, что происходит».