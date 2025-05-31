Россиянам объяснили, как определить некачественное мороженое

Эксперты выяснили, если цвет мороженого неравномерный или на нём есть льдинки, это значит, что ингредиенты плохо перемешали или мороженое размораживали и замораживали снова. Также нужно смотреть на шоколадную глазурь: белый налёт, рассыпчатость или липкость говорят о том, что мороженое сделали неправильно и оно плохого качества.