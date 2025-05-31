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Суд в Москве взыскал с Максаковой* долги по налогам и сборам

Мировой суд в Москве удовлетворил иск Федеральной налоговой службы и постановил взыскать с оперной певицы Марии Максаковой* задолженность по налогам и сборам.

Мировой суд в Москве удовлетворил иск Федеральной налоговой службы и постановил взыскать с оперной певицы Марии Максаковой* задолженность по налогам и сборам.

— Вынесен судебный приказ, — говорится в сообщении.

Размер суммы, подлежащей выплате, не уточняется, передает РИА Новости.

6 февраля в отношении Марии Максаковой*, уехавшей на Украину в 2017 году, возбудили новое уголовное дело из-за нарушения обязательств певицы относительно закона об иностранных агентах. По данным правоохранительных органов, Максакова* не ставила маркировку на свои материалы, опубликованные на видеохостинге YouTube, в соответствии с установленными требованиями.

11 декабря 2024 года Пресненский суд Москвы заочно арестовал Марию Максакову* по обвинению в призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности России.

Кроме того, Мосгорсуд заочно арестовал актрису Яну Троянову*: в отношении нее выдвигаются обвинения по статье о «возбуждении ненависти или вражды». Еще в прошлом году популярную российскую актрису Министерство юстиции признало иностранным агентом.

*Внесены в реестр иностранных агентов по решению Минюста РФ.