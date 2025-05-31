Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности выступил с заявлением о практике «отверточной сборки» немецких дальнобойных ракет Taurus на территории Украины.
Такое заявление 30 мая сделал постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета безопасности.
«И отверточная сборка Taurus, как и безэкипажных британских катеров, не делает их украинскими», — предупредил дипломат. По его словам, из-за таких решений ФРГ еще глубже втянется в войну с РФ.
Он также заявил, что в случае удара Украиной немецкой ракетой Taurus по территории России последует ответ со стороны Москвы. «Это даст нам право рассматривать все опции для адекватного ответа на этот недопустимый шаг», — подчеркнул Небензя.
Напомним, ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германия, Великобритания, Франция и США полностью сняли ограничения по дальности действия вооружений, поставляемых Киеву. По словам немецкого политика, теперь «необходимо обеспечить Украину соответствующими видами вооружений». Также он отметил, что соответствующее решение было принято несколько месяцев назад.
Комментируя это, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что такое решение идет вразрез с попытками России урегулировать конфликт.