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Ярмарки выходного дня в Кишиневе: Продукты от молдавских фермеров, изделия ручной работы, выпечка, сладости и мороженое — публикуем адреса

Такие ярмарки давно уже стали традиционными.

Источник: Комсомольская правда

В выходные, 31 мая и 1 июня, в Кишиневе пройдут ярмарки и праздничные мероприятия с участием местных производителей. Ярмарки и фестивали будут организованы в различных секторах столицы и направлены на поддержку отечественных товаров и укрепление связей между производителями и потребителями.

Центр.

На Площади Великого Национального Собрания 31 мая состоится фестиваль молодежи «Chișinău Youth Fest» с продажей выпечки, кондитерских изделий, прохладительных и горячих напитков, сахарной ваты, фастфуда, попкорна, мороженого.

Ботаника.

В парке «Долина Роз» до 7 июня будет проходить ярмарка малых предпринимателей;

На главной аллее парка «Долина Роз» на главной аллее 31 мая и 1 июня пройдет ярмарка изделий ручной работы и ремесленных товаров;

На бульваре Дачия, 26, 31 мая и 1 июня — ярмарка «С традициями».

Буюканы.

На территории, прилегающей к зданию «Kentford» по проспекту Штефан чел Маре, 202, 31 мая проходит ярмарка местных производителей с продажей продовольственных и непродовольственных товаров «EcoLocal»;

На проспекте Штефан чел Маре рядом с кинотеатром «Patria» 31 мая и 1 июня состоится ярмарка «Yard Sale»;

В Парке «Ла Извор», по адресу Каля Ешилор, 22 (вход в парк), 31 мая и 1 июня — ярмарка сельскохозяйственных производителей, организованная в сотрудничестве с Национальной федерацией фермеров.

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