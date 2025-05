Эгоист в хорошем смысле: Владимиру Кузьмину исполняется 70 лет

Небольшая предыстория. Я знаю Кузьмина с конца 1970-х. В нашей тусовке он был известен тогда как начинающий рок-экспериментатор «Джеймс», писал песни на английском — помню душевную балладу My Girl From Far East («Моя девушка с Дальнего Востока»). Из Московского института инженеров транспорта Кузьмин уже был отчислен, а в Днепропетровское музыкальное училище имени Глинки по классу флейты еще не поступил. Я дружил с покойным Крисом Кельми и Мишей Королевым, который в 1990-х стал известным фотохудожником. Они оба учились с Кузьминым. Кстати, Владимир Борисович не забывает друзей студенческой поры: минувшей зимой Королев решил купить сыну хорошую гитару и обратился за консультацией к старинному товарищу, и Кузьмин попросту подарил парню дорогущий инструмент.