Эгоист в хорошем смысле: Владимиру Кузьмину исполняется 70 лет

Вот «О Боже, какой мужчина» (песня певицы Натали 2012 года. — «ВМ») я не напишу при всем желании… То есть я пишу то, что мне нравится, я в этом плане эгоист. И с годами у меня выработалось спокойствие в отношении этого. Но, с другой стороны, если я прям дрожать начинаю от своей песни — так она мне нравится, то точно знаю, что найдутся еще люди, тысячи, миллионы, я не знаю, сколько их будет… Да это и неважно, пусть это будет один человек, которому она по-настоящему понравится, и Бог ему через меня пошлет такую радость. Я хочу, чтоб люди были счастливы.