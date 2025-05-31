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Диетолог Поляков рассказал, сколько можно съедать черешни в день для пользы

Для восполнения дефицита витаминов лучше есть фрукты небольшими порциями в течение дня.

Источник: Аргументы и факты

Диетолог-эндокринолог Антон Поляков рассказал aif.ru, сколько можно съедать черешни в день для пользы организму.

«Специалисты рекомендуют употреблять фрукты и ягоды в количестве около 400−500 граммов в день, если нет проблем с переносимостью фруктозы. Больше этого количества нет смысла есть, так как это не принесёт дополнительной пользы», — пояснил Поляков.

Он также добавил, что для восполнения дефицита витаминов лучше есть фрукты небольшими порциями в течение дня.

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева объяснила, чем опасно переедание черешни.