Диетолог Поляков рассказал, сколько можно съедать черешни в день для пользы

Диетолог-эндокринолог Антон Поляков рассказал aif.ru, сколько можно съедать черешни в день для пользы организму.
«Специалисты рекомендуют употреблять фрукты и ягоды в количестве около 400−500 граммов в день, если нет проблем с переносимостью фруктозы. Больше этого количества нет смысла есть, так как это не принесёт дополнительной пользы», — пояснил Поляков.
Он также добавил, что для восполнения дефицита витаминов лучше есть фрукты небольшими порциями в течение дня.
Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева объяснила, чем опасно переедание черешни.