Диетолог Поляков рассказал, сколько можно съедать черешни в день для пользы

«Специалисты рекомендуют употреблять фрукты и ягоды в количестве около 400−500 граммов в день, если нет проблем с переносимостью фруктозы. Больше этого количества нет смысла есть, так как это не принесёт дополнительной пользы», — пояснил Поляков.