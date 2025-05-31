Аккаунты россиян на «Госуслугах» под угрозой: мошенники нашли новый способ получить доступ

Отмечается, что в этом году мошенники все чаще заставляют гражданина самому обратиться в «техническую поддержку», предоставляя для этого поддельный номер. На электронный почтовый ящик или в мессенджер потенциальной жертве приходит письмо, которое замаскировано под автоматическое сообщение технической поддержки, которая якобы присылает данные о неправомерном доступе к учетной записи пользователя.