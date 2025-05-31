Аккаунты россиян на «Госуслугах» под угрозой: мошенники нашли новый способ получить доступ

Мошенники решили изменить способы получения незаконного доступа к аккаунтам на портале «Госуслуги». Теперь злоумышленники заставляют людей самих обращаться в «техническую поддержку». О новой мошеннической схеме рассказали в пресс-центре МВД России в ответ на соответствующий запрос агентства.
«В 2025 году прослеживается видоизменение как способов получения неправомерного доступа к аккаунтам граждан на портале Госуслуги, так и целей, преследуемых злоумышленниками», — приводит ТАСС заявление пресс-центра.
Отмечается, что в этом году мошенники все чаще заставляют гражданина самому обратиться в «техническую поддержку», предоставляя для этого поддельный номер. На электронный почтовый ящик или в мессенджер потенциальной жертве приходит письмо, которое замаскировано под автоматическое сообщение технической поддержки, которая якобы присылает данные о неправомерном доступе к учетной записи пользователя.
Все рассчитано так, чтобы текст письма побудил человека самого обратиться в техническую поддержку, однако для связи указан фейковый номер телефона.
«Находясь под психологическим воздействием сложившейся ситуации, гражданин звонит на указанные номера и попадает в руки мошенников», — пояснили в МВД России.
Вдобавок злоумышленники изменили и цель незаконного неправомерного доступа к аккаунту. Теперь данные нужны им не для простого хищения средств через оформление займов в микрофинансовых организациях. Мошенники намерены использовать неправомерный доступ как элемент психологического давления на жертву в схемах, связанных с переводом средств на так называемый «безопасный счет».
Напомним, почти каждый день людям рассказывают про новые мошеннические схемы. Накануне появилось сообщение, что мошенники стали обманывать граждан, используя «резервные» или «криптовалютные» счета. Аферисты сменили риторику, запутывая жертв. Они стараются убедить человека переводить деньги на якобы безопасные кошельки, называя их «декларационными» и иными.
На этом фоне в России запустят экспериментальный проект, направленный на борьбу с киберпреступниками. Власти собираются наладить оперативный обмен данными между банками, операторами связи и государственными структурами. Нововведение начнет действовать с 4 июня.