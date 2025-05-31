Производственный календарь на июнь 2025

Если сотрудник получает фиксированную зарплату и отработал установленное количество часов, он получит полный оклад независимо от того, сколько рабочих и праздничных дней в месяце. В случае отсутствия на рабочем месте по уважительным причинам — например, отпуск без сохранения зарплаты или болезнь — сумма выплаты будет ниже, в соответствии с отработанным временем. Работа в праздничные и выходные дни оплачивается отдельно: либо в двойном размере, либо по обычной ставке с предоставлением дополнительного выходного дня — сотрудник сам выбирает удобный ему вариант.