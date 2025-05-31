Производственный календарь на июнь 2025

В июне россиян ожидает длительный отдых благодаря Дню России, а также переносу выходного дня с 8 марта на пятницу. Таким образом, с 12-го по 15 июня включительно будет целых четыре выходных дня подряд. В этой статье мы расскажем, сколько в первом летнем месяце будет рабочих и выходных дней, а также затронем такие темы, как особенности оплаты и порядок предоставления дополнительных выходных.
Производственный календарь июня.
В отличие от предыдущего месяца, в июне поработать придётся ощутимо больше. Но расстраиваться не стоит, всё же неплохо отдохнуть у нас тоже получится, в чём вы можете убедиться сами, взглянув на производственный календарь июня.
В этом месяце будет целых четыре выходных подряд: с 12-го по 15 июня. Согласно постановлению Правительства РФ от 04.10.2024 № 1335 «О переносе выходных дней в 2025 году», выходной с субботы, 8 марта, был перенесён на пятницу, 13 июня, что и позволило сформировать такую длинную серию выходных.
При пятидневной рабочей неделе график выходных в июне 2025 года выглядит следующим образом:
1 июня — воскресенье;7−8 июня — суббота и воскресенье;12 июня — четверг, День России;13 июня — пятница, выходной;14−15 июня — суббота и воскресенье;21−22 июня — суббота и воскресенье;28−29 июня — суббота и воскресенье.
Также отметим, что 11 июня (среда) станет предпраздничным сокращённым рабочим днём. То есть жители России смогут насладиться четырьмя днями отдыха подряд в середине июня, что станет отличной возможностью хорошо отдохнуть и провести время с семьёй.
Главные праздники в июне.
Июнь — месяц, богатый на праздничные даты. В России в первый день лета отмечаются сразу два важных праздника: Международный день защиты детей и День Северного флота. В течение месяца свой профессиональный праздник отмечают экологи (5 июня), мелиораторы (7 июня), социальные работники (8 июня), работники текстильной и лёгкой промышленности (11 июня), доноры крови (14 июня) и медицинские работники (18 июня). Заканчивается месяц Днём молодёжи, который празднуется 28 июня и впервые появился в России в 1958 году.
И конечно же, 12 июня отмечается День России — один из самых молодых «красных дней календаря», существующий чуть более 30 лет.
Перенос выходных дней в июне.
Ранее мы уже говорили, почему в июне образовались целых четыре дня отдыха подряд. Произошло это из-за переноса из другого месяца, а именно: суббота, 8 марта, была перенесена на пятницу, 13 июня.
Минтруд объяснил, что переносы выходных дней сделают отдых более продолжительным и удобным, и с этим трудно не согласиться. Ведь гораздо приятнее отдыхать несколько дней подряд, чем отдохнуть, потом выйти на работу на один день и снова вернуться на выходные.
Нормы продолжительности рабочего времени в июне.
Норма продолжительности рабочего времени в июне 2025 года может быть разной и зависит от формата рабочей недели. В этом году она составляет:
при 40-часовой неделе — 151 час;при 36-часовой неделе — 135,8 часа;при 24-часовой неделе — 90,2 часа.
Как оплачиваются праздничные дни в июне.
Если сотрудник получает фиксированную зарплату и отработал установленное количество часов, он получит полный оклад независимо от того, сколько рабочих и праздничных дней в месяце. В случае отсутствия на рабочем месте по уважительным причинам — например, отпуск без сохранения зарплаты или болезнь — сумма выплаты будет ниже, в соответствии с отработанным временем. Работа в праздничные и выходные дни оплачивается отдельно: либо в двойном размере, либо по обычной ставке с предоставлением дополнительного выходного дня — сотрудник сам выбирает удобный ему вариант.
При сдельной системе оплаты заработок зависит от объёма выполненной работы. Аналогично за работу в выходные дни сотруднику полагается оплата по повышенным тарифам или дополнительный выходной в другой день. Выбор способа компенсации остаётся за работником.
Когда лучше брать отпуск в июне.
Многие работники стремятся увеличить продолжительность своего отдыха, беря отпуск так, чтобы он начинался или заканчивался праздничными днями. Однако при этом важно учитывать некоторые особенности, которые могут повлиять на длительность и оплату отпуска.
Если отпуск короткий, оптимально оформлять его только на рабочие дни, исключая выходные. Согласно Трудовому кодексу, праздничные дни не включаются в расчёт отпускных и не подлежат оплате. Например, в июне выгодно взять отпуск со 2-го по 11-е число, что позволит отдыхать фактически с 31 мая по 15 июня.
В 2025 году июнь, имеющий 19 рабочих дней, не входит в число месяцев, когда стоит брать длительный отпуск. Более выгодными для этого считаются июль и октябрь с 23 рабочими днями и август с 21.