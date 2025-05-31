Китайский гороскоп на июнь 2025: какие животные обойдут стороной неудачи, а какие попадут в капкан бед

Июнь 2025 года станет месяцем контрастов для всех представителей восточного зодиака. Даже те, кому звёзды прочат удачу, должны помнить о мере и не терять бдительность. А животным из «группы риска» важно понимать — любые трудности временны и служат для духовного роста. Всем знакам китайского зодиака астрологи рекомендуют особое внимание уделить общению с близкими людьми. Июнь — время, когда отношения проходят проверку на прочность, поэтому не скупитесь на тёплые слова и поддержку. Избегайте серьёзных финансовых решений в период с 15 по 20 июня — эти дни особенно неблагоприятны для денежных операций. Больше времени проводите на природе — энергия земли поможет восстановить внутренний баланс и найти правильные решения в сложных ситуациях.