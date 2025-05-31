Мама Глеба Калюжного высказалась об определении сына в элитные войска

Глеб ранее уклонялся от службы.
Судьба актера Глеба Калюжного, который 27 мая ушел служить в армию, пока неясна. Об этом в разговоре с URA.RU рассказала мама артиста Надежда Калюжная, комментируя появившуюся информации о том, что сына якобы определили в элитные войска — Семеновский полк, который занимается охраной стратегических объектов.
«Я не могу пока ничего подтвердить, я не располагаю такой информацией. Глеб пока не связывался со мной. Как простые советские люди жду информацию», — поделилась мама артиста с агентством.
Надежда отметила, что она даже не в курсе, где именно сейчас находится сын, но, вероятно, в Подмосковье. В армии у сына забрали смартфон, у всех там кнопочные телефоны. «Связи с родственниками нет ни у кого», — рассказала родильница актера.
26-летнего Калюжного ранее обвиняли по статье за уклонение от прохождения военной службы. В призывной пункт в Москве 27 мая артист прибыл на черном автомобиле Mercedes-Benz G-Class. Проводы сопровождались музыкальной композицией из популярного телесериала «Солдаты».