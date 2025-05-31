Мама Глеба Калюжного высказалась об определении сына в элитные войска

Надежда отметила, что она даже не в курсе, где именно сейчас находится сын, но, вероятно, в Подмосковье. В армии у сына забрали смартфон, у всех там кнопочные телефоны. «Связи с родственниками нет ни у кого», — рассказала родильница актера.