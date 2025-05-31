РСТ: россияне скупают туры в Анапу несмотря на экологическую катастрофу

Россияне выбирают премиум-отели с бассейнами и спа-центрами.
Из-за ситуации, которая сложилась вокруг загрязненного Черного моря в Анапе, россияне бронируют дорогие отели с хорошо развитой инфраструктурой, но отказываются от тех, что предлагают только проживание. Это следует из статистики бронирований и мнения экспертов.
Долгое время на спрос отдыха в Анапе влияла неопределенность вокруг загрязненности Черном море, однако сейчас бронирования вновь начали расти — россияне покупают туры в отели высокого уровня, и этот показатель всего на 2% ниже, чем в прошлом году. Это следует из сервиса со статистикой бронирований Travelline. «Ситуация выравнивается. Продажи летних туров в Анапу растет: в мае было сделано на 14% больше бронирований, чем в апреле», — отметила эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ) по внутреннему туризму, коммерческий директор компании «Алеан» Оксана Булах в беседе с URA.RU.
Однако эти данные основаны в основном на отелях высокого класса, где хорошо развита инфраструктура — там есть бассейны, спа-центры, анимация. Бронирование же в отелях без звезд, тех, где нет всех вышеперечисленных удобств, снизилось на 10% по сравнению с маем, и на 50−60% по сравнению с прошлым годом. Часть из них сдвигает открытие на середину июня. Это следует и из данных Travelline, и из слов эксперта РСТ по внутреннему туризму и гендиректора туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин. «Если не произойдёт открытия пляжей, этот уровень сохранится весь сезон. Таким образом прогноз на 2025 — около 2,7 миллионов туристов вместо 4,5 миллионов в 2024 году», — заявил он.
Согласно информации Роспотребнадзора, все основные показатели качества воды и воздуха на побережье Краснодарского края — в диапазоне от Новороссийска до Сочи — соответствуют установленным санитарным нормам. Однако пляжи Анапы и черноморского побережья Темрюкского района остаются непригодными для купания и отдыха, отмечает глава ведомства Анна Попова.