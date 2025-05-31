РСТ: россияне скупают туры в Анапу несмотря на экологическую катастрофу

Однако эти данные основаны в основном на отелях высокого класса, где хорошо развита инфраструктура — там есть бассейны, спа-центры, анимация. Бронирование же в отелях без звезд, тех, где нет всех вышеперечисленных удобств, снизилось на 10% по сравнению с маем, и на 50−60% по сравнению с прошлым годом. Часть из них сдвигает открытие на середину июня. Это следует и из данных Travelline, и из слов эксперта РСТ по внутреннему туризму и гендиректора туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин. «Если не произойдёт открытия пляжей, этот уровень сохранится весь сезон. Таким образом прогноз на 2025 — около 2,7 миллионов туристов вместо 4,5 миллионов в 2024 году», — заявил он.