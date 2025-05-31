Тайный мир: ученые указали на местонахождение загадочной «Девятой планеты»

Девятая планета действительно существует, утверждают ученые, поскольку они точно показывают, как мы могли бы найти этот тайный мир. Этот вопрос уже много лет ставит в тупик ученых всего мира. Действительно ли в нашей Солнечной системе скрывается девятая планета? И если да, то как нам ее найти? Теперь исследователи из Университета Райса утверждают, что у них есть новые доказательства существования Девятой планеты, а также метод ее поиска.