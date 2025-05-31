Тайный мир: ученые указали на местонахождение загадочной «Девятой планеты»

Девятая планета действительно существует, утверждают ученые, поскольку они точно показывают, как мы могли бы найти этот тайный мир. Этот вопрос уже много лет ставит в тупик ученых всего мира. Действительно ли в нашей Солнечной системе скрывается девятая планета? И если да, то как нам ее найти? Теперь исследователи из Университета Райса утверждают, что у них есть новые доказательства существования Девятой планеты, а также метод ее поиска.
Основываясь на сложных симуляциях, команда утверждает, что вероятность того, что объект, похожий на Девятую планету, скрывается в нашей Солнечной системе, составляет около 40%. И если она действительно существует, то ее можно было бы обнаружить с помощью обсерватории Веры К. Рубин, говорят они.
Расположенная на вершине горы в Чили, эта обсерватория оснащена самой большой камерой из когда-либо созданных, и первые снимки будут отправлены в течение нескольких недель, пишет Daily Mail.
«Ожидается, что благодаря своей беспрецедентной способности глубоко и детально изучать небо обсерватория значительно продвинет поиск удаленных объектов Солнечной системы, увеличив вероятность либо обнаружения Девятой планеты, либо предоставления доказательств, необходимых для исключения ее существования», — говорится в заявлении исследователей.
Девятая планета — это гипотетическая планета, впервые описанная астрономами из Калифорнийского технологического института (Caltech) еще в 2016 году, напоминает Daily Mail. Говорят, что масса этой гипотетической планеты размером с Нептун примерно в пять-10 раз превышает земную, и она будет вращаться вокруг нашего Солнца по сильно вытянутой траектории, далеко за пределами Плутона. Если она действительно существует, то Девятая планета могла бы помочь объяснить уникальные орбиты некоторых небольших объектов в поясе Купье — области ледяных обломков, простирающейся далеко за пределы орбиты Нептуна.
В своем новом исследовании команда ученых задалась целью понять, может ли планета Девять существовать на самом деле. Используя сложное моделирование, команда показала, что планеты с широкими орбитами, подобные Девятой, не являются аномалиями. По словам команды, они являются естественными побочными продуктами хаотической ранней фазы развития планетной системы.
«По сути, мы наблюдаем за игрой в пинбол в космической аркаде, — отмечает Андре Изидоро, ведущий автор исследования. — Когда планеты-гиганты рассеивают друг друга в результате гравитационного взаимодействия, некоторые из них отбрасываются далеко от своей звезды. Если время и окружающая среда выбраны правильно, эти планеты не выбрасываются, а скорее оказываются запертыми на чрезвычайно широких орбитах».
Моделирование показало, что планеты выталкиваются на эти широкие орбиты из-за внутренней нестабильности, а затем стабилизируются под действием гравитационного воздействия близлежащих звезд.
«Когда эти гравитационные толчки происходят в нужный момент, орбита планеты отделяется от внутренней планетной системы, — объясняет Натан Кайб, соавтор исследования. — В результате образуется планета с широкой орбитой, которая, по сути, застывает на месте после того, как скопление рассеивается».
Что касается того, что это означает для Девятой планеты, исследователи говорят, что в настоящее время мир изменился на 40 процентов.
«Наше моделирование показывает, что если ранняя Солнечная система прошла две специфические фазы нестабильности — рост Урана и Нептуна и последующее рассеяние среди газовых гигантов, — то вероятность того, что объект, подобный Девятой планете, мог попасть в ловушку за это время, достигает 40%», — отмечает доктор Изидоро.
Теперь команда надеется с помощью обсерватории имени Веры Рубин раз и навсегда доказать существование Девятой планеты. «По мере того, как мы уточняем наше понимание того, где и что искать, мы не просто увеличиваем шансы найти Девятую планету, — добавляет доктор Изидоро. — Мы открываем новое окно в архитектуру и эволюцию планетных систем по всей галактике».