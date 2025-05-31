В Перми расследуется уголовное дело о сообществе, созданном для организации незаконной миграции

В Перми в отношении 17 человек возбуждены и расследуются уголовные дела по признакам организации незаконной миграции организованной группой, с использованием служебного положения, организации преступного сообщества лицом с использованием своего служебного положения и участия в преступном сообществе, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.
Следствие установило, что директор международного центра языкового тестирования и образовательной подготовки мигрантов Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы и его подчиненные, а также сотрудники коммерческой организации с 2021 по 2024 год организовали устойчивое преступное сообщество с целью создать условия для незаконного нахождения на территории РФ иностранных граждан под видом оказания государственной услуги по проведению экзамена по русскому языку, истории России и основам законодательства Российской Федерации.
Члены преступного сообщества из числа сотрудников коммерческой организации, действуя в Москве, Пермском крае, а также Тульской и Самарской областях, искали агентов, которые организовывали проведение экзамена в этих субъектах РФ, а также лиц, проводивших тестирование иностранцев.
Агенты же находили иностранных граждан и лиц без гражданства, чтобы фальсифицировать их уровень знаний для выдачи им сертификатов, которые нужны для получения патента (разрешения на работу), разрешения на временное проживание, вида на жительство и гражданства России.
Сфальсифицированные экзаменационные материалы вместе с деньгами и копиями документов иностранных граждан и лиц без гражданства из локальных территориальных центров направлялись через коммерческую организацию в международный центр языкового тестирования и образовательной подготовки мигрантов. Сотрудники центра, достоверно зная о фальсификации проверки знаний, принимали решение о выдаче сертификатов.
Члены преступного сообщества создали условия для незаконного нахождения на территории РФ не менее чем двумстам иностранным гражданам.
Предъявлены обвинения 17 фигурантам уголовного дела. Двух организаторов преступного сообщества заключили под стражу. В отношении остальных фигурантов — мера пресечения, не связанная с изоляцией от общества.
Преступления выявлены при содействии оперативных сотрудников ГУЭБ МВД России, УЭБиПК ГУ МВД по Пермскому краю, а также УФСБ по Пермскому краю.
Расследование продолжается.