В Перми расследуется уголовное дело о сообществе, созданном для организации незаконной миграции

Следствие установило, что директор международного центра языкового тестирования и образовательной подготовки мигрантов Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы и его подчиненные, а также сотрудники коммерческой организации с 2021 по 2024 год организовали устойчивое преступное сообщество с целью создать условия для незаконного нахождения на территории РФ иностранных граждан под видом оказания государственной услуги по проведению экзамена по русскому языку, истории России и основам законодательства Российской Федерации.