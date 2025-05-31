Подросток, пострадавший в резне на вечеринке в Байкальске, пришел в сознание

14-летний мальчик, который получил серьезные ранения в резне на вечеринке в Байкальске пришел в сознание. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области Татьяна Афанасьева.
— Особенно волновалась за мальчика, который поступил в тяжелом состоянии. Его состояние стабилизировалось, он пришел в себя. Мы немного пообщались — говорили о простом, детском, о лете и предстоящих каникулах. Если семья примет такое решение, обязательно поможем организовать ему летний отдых, — рассказала детский омбудсмен.
Как ранее сообщала КП-Иркутск, в ночь на 28 мая в СНТ «Горный Байкал» Байкальска загорелся частный дом. На месте пожара нашли тела пятерых подростков. Как установили следователи, во время вечеринки один из них, 17-летний парень, напал на сверстников с ножом, а после поджег дом и погиб сам в огне. Четверых подростков доставили с травмами в больницу. 30 мая в Байкальске простились с тремя погибшими.