Подросток, пострадавший в резне на вечеринке в Байкальске, пришел в сознание

Как ранее сообщала КП-Иркутск, в ночь на 28 мая в СНТ «Горный Байкал» Байкальска загорелся частный дом. На месте пожара нашли тела пятерых подростков. Как установили следователи, во время вечеринки один из них, 17-летний парень, напал на сверстников с ножом, а после поджег дом и погиб сам в огне. Четверых подростков доставили с травмами в больницу. 30 мая в Байкальске простились с тремя погибшими.