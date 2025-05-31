В Финляндии завершили расследование в отношении танкера Eagle S

Напомним, авария линии электропередачи EstLink 2 между Финляндией и Эстонией произошла в декабре 2024 года. В связи с этим финские власти задержали танкер Eagle S, следовавший под флагом Островов Кука, по подозрению в повреждении не только энергетического кабеля, но и четырёх подводных волоконно-оптических линий связи.