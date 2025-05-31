В Финляндии завершили расследование в отношении танкера Eagle S

Полиция Финляндии завершила предварительное расследование в отношении танкера Eagle S, подозреваемого в повреждении подводных кабелей в Балтийском море. Об этом сообщил телеканал Yle со ссылкой на адвоката экипажа судна Германа Юнгберга.
Материалы расследования были переданы заместителю генерального прокурора страны Юкке Раппе, который подтвердил получение документов. Теперь решение о дальнейшем развитии дела будет принимать генпрокуратура.
Напомним, авария линии электропередачи EstLink 2 между Финляндией и Эстонией произошла в декабре 2024 года. В связи с этим финские власти задержали танкер Eagle S, следовавший под флагом Островов Кука, по подозрению в повреждении не только энергетического кабеля, но и четырёх подводных волоконно-оптических линий связи.
Кроме того, финская таможня заявила, что судно могло быть причастно к перевозке российских энергоресурсов, однако доказательств этому предоставлено не было.
В марте 2025 года полиция сняла арест с танкера и разрешила пяти членам экипажа покинуть страну.