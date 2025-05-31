В Омской области 30-градусная жара сменится ливнем и похолоданием

Начало лета в Омской области выдалось жарким: температура воздуха на выходных и в начале рабочей недели достигнет +30 градусов. Однако метеорологи предупреждают, что затяжная жара скоро уступит место дождям и заметному похолоданию.
Согласно данным сервиса Ventusky, кратковременное снижение температуры до +25 градусов ожидается уже 4 июня. Однако уже 5 и 6 июня жара вернется, и столбики термометров снова поднимутся до +29… +31 градуса.
Значительные изменения погоды произойдут в конце недели. 7 и 8 июня в регион придет похолодание: температура опустится до +15… +22 градусов. Воскресенье, 8 июня, будет особенно непредсказуемым — синоптики прогнозируют дожди и грозы.