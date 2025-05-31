С 2 по 22 июня введут строгий запрет на посещение в Ставропольском и Ново-Буянском лесничествах

Строгий запрет на посещение лесов в Ставропольском и Ново-Буянском лесничествах связан с обработкой хвойных деревьев от поедания хвои пилильщиком-ткачом.
В Самарской области с 2 по 22 июня проведут обработку лесов от звёздчатого пилильщика-ткача — опасного вредителя, уничтожающего хвойные деревья. Мероприятия затронут 3,8 тыс. гектаров в Ставропольском и Ново-Буянском лесничествах. Точные даты могут скорректировать в зависимости от погодных условий.
В период обработки будет полностью запрещено посещение указанных лесных массивов. Также под запрет попадут выпас скота, сбор лекарственных растений и размещение пасек. Власти установят предупреждающие знаки за 300−500 метров до границ обрабатываемых территорий.
Для борьбы с вредителем применят препарат «Дифлуцид, СП», который разрешён к использованию и не накапливается в почве. Обработку проведут наземным и авиационным способами.
Как пояснил Евгений Пенин, руководитель управления охраны лесов регионального минприроды, пилильщик-ткач представляет серьёзную угрозу для сосновых насаждений. Вредитель объедает молодую хвою и опутывает побеги паутиной, что ослабляет деревья и может привести к их гибели. Особенность этого насекомого — способность сохраняться в почве до 7 лет, что требует регулярных обработок.
Мероприятия проводятся в рамках национального проекта «Экологическое благополучие» и направлены на сохранение лесного фонда региона. В прошлом году аналогичную обработку провели на площади 4,1 тыс. гектаров.