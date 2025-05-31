С 2 по 22 июня введут строгий запрет на посещение в Ставропольском и Ново-Буянском лесничествах

Как пояснил Евгений Пенин, руководитель управления охраны лесов регионального минприроды, пилильщик-ткач представляет серьёзную угрозу для сосновых насаждений. Вредитель объедает молодую хвою и опутывает побеги паутиной, что ослабляет деревья и может привести к их гибели. Особенность этого насекомого — способность сохраняться в почве до 7 лет, что требует регулярных обработок.