Без паники: Минобороны Казахстана предупреждает о передвижении военной техники в регионах

В рамках тактико-строевых занятий запланированы подъём подразделений по тревоге, выдвижение колонн военной техники из пунктов постоянной дислокации к районам учений, на полигоны и в учебные центры. Учения проводятся исключительно в учебных целях. Их основная задача — повышение уровня боевой готовности, слаженности действий личного состава, а также совершенствование командирских навыков по управлению подразделениями.