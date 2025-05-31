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Без паники: Минобороны Казахстана предупреждает о передвижении военной техники в регионах

АСТАНА, 31 мая — Sputnik. Минобороны Казахстана предупреждает о передвижении военной техники в регионах со 2 по 5 июня.

Источник: Sputnik.kz

На территории ряда регионов страны пройдут мероприятия по проверке боевой готовности воинских частей и соединений.

В рамках тактико-строевых занятий запланированы подъём подразделений по тревоге, выдвижение колонн военной техники из пунктов постоянной дислокации к районам учений, на полигоны и в учебные центры. Учения проводятся исключительно в учебных целях. Их основная задача — повышение уровня боевой готовности, слаженности действий личного состава, а также совершенствование командирских навыков по управлению подразделениями.

сообщили в ведомстве

Передвижение военной техники будет осуществляться строго по утверждённым маршрутам с соблюдением требований мер безопасности.

Казахстанцев просят сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям. Также оборонное ведомство просит воздерживаться от распространения непроверенной информации.