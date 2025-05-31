Женщины или мужчины: у кого в России пенсия больше

При этом, согласно заявлению фонда, с 1 января 2025 года средний размер страховой пенсии в России составил 24 092,44 рубля в месяц. В текущем годы пенсионные выплаты в стране выросли примерно на 7,3%. Выплаты также будут проиндексированы с 1 июня 2025 года. Однако увеличение пенсий затронет две категории граждан: лиц, получивших первую группу инвалидности, а также пенсионеров, которые достигли 80-летнего возраста в мае текущего года. Перерасчет выплат будет осуществляться автоматически — пенсионерам не нужно будет лично обращаться в СФР для увеличения выплат.