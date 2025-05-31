Женщины или мужчины: у кого в России пенсия больше

Сотрудники СФР сравнили размер средних выплат, которые получают женщины и мужчины пенсионного возраста в стране, по данным за 2025 год. Так. разница между ним составляет порядка 200 рублей. При этом женщины получают от государства в среднем 23 249 рублей в месяц, в то время как пенсионные выплаты для мужчин составляют порядка 23 028 рублей. Общая средняя пенсия в РФ, по данным за текущий год, находится на уровне 23 175 рублей в месяц.
При этом, согласно заявлению фонда, с 1 января 2025 года средний размер страховой пенсии в России составил 24 092,44 рубля в месяц. В текущем годы пенсионные выплаты в стране выросли примерно на 7,3%. Выплаты также будут проиндексированы с 1 июня 2025 года. Однако увеличение пенсий затронет две категории граждан: лиц, получивших первую группу инвалидности, а также пенсионеров, которые достигли 80-летнего возраста в мае текущего года. Перерасчет выплат будет осуществляться автоматически — пенсионерам не нужно будет лично обращаться в СФР для увеличения выплат.
Ранее Социальный фонд России также подсчитал, что в настоящее время количество женщин среди пенсионеров в государстве в два раза превышает число мужчин, имеющих аналогичный статус. Женщин пенсионного возраста в стране насчитывается 27 324 300, в то время как показатель по мужчинам составляет 13 845 500 человек. Общее число пенсионеров в России, по данным на 2025 год, превышает 41 млн человек.
Как сообщал KP.RU, президент России Владимир Путин ранее поручил проиндексировать пенсии в стране с 1 января текущего года на фактическую инфляцию, которая по итогам 2024 года превысила целевые значения. По словам главы государства, увеличение социальных выплат для пенсионеров должно оказаться влияние на благополучие граждан в РФ.
При этом россияне смогут рассчитывать на получение социальных выплат, даже если не набрали минимальный пенсионный коэффициент, который в 2025 году был установлен на уровне 30 единиц. Как сообщили в Социальном фонде РФ, если граждане по каким-либо причинам не получили права на страховую пенсию, они могут рассчитывать на социальные выплаты, которые назначаются через пять лет после достижения пенсионного возраста.