Лежавший в луже крови медведь «воскрес» на трассе в Якутии и жутко напугал водителей

Как только люди подошли к медведю, зверь вскочил на лапы и рванул в сторону мужчин. Рабочие, не теряя времени, бросились к машине и умчались прочь, пока хромающий медведь удирал обратно в лесную чащу. Что стало с косолапым героем этой истории, неизвестно.