Лежавший в луже крови медведь «воскрес» на трассе в Якутии и жутко напугал водителей

Медведь очнулся и побежал в сторону леса. Видео © Telegram / SHOT.
Как только люди подошли к медведю, зверь вскочил на лапы и рванул в сторону мужчин. Рабочие, не теряя времени, бросились к машине и умчались прочь, пока хромающий медведь удирал обратно в лесную чащу. Что стало с косолапым героем этой истории, неизвестно.
Тем временем в Тунгусском заповеднике, расположенном в Красноярском крае, замечена активность медведей, связанных с обозначением границ своих владений. Один из бурых обитателей заповедника устроил целое представление, усердно натираясь о дерево, пользующееся особой популярностью у местных хищников. Таким образом косолапый демонстрировал своё доминирующее положение в данной местности.