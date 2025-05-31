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Ливень, град и шторм прогнозируют синоптики в субботу в Ростовской области

В Ростовской области 31 мая пройдут грозы с градом и штормовым ветром.

Источник: Комсомольская правда

В последний день весны жителей Ростова-на-Дону и области ждет непредсказуемая погода. По данным регионального гидрометцентра, 31 мая природа приготовила сюрпризы — от кратковременных дождей до гроз с градом и штормовым ветром.

В Ростове-на-Дону, по прогнозу синоптиков, ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер будет дуть юго-западный, со скоростью 7 — 12 метров в секунду, при грозе порывы усилятся до 15−18. Температура днем составит +23 — +25 градусов. Также синоптики предупреждают о высокой пожароопасности четвертого класса.

В районах Ростовской области прогнозируется переменная облачность с локальными осадками. Местами пройдут сильные дожди, ливни с грозами, градом и шквалистым ветром, порывы которого достигнут штормовых 20 — 23 метров в секунду. Температурный фон будет неоднородным: днем воздух прогреется до +21 — +26 градусов, а на юге области столбики термометров могут подняться до +30. Почти повсеместно сохранится высокая пожароопасность.

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