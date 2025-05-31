Ливень, град и шторм прогнозируют синоптики в субботу в Ростовской области

В районах Ростовской области прогнозируется переменная облачность с локальными осадками. Местами пройдут сильные дожди, ливни с грозами, градом и шквалистым ветром, порывы которого достигнут штормовых 20 — 23 метров в секунду. Температурный фон будет неоднородным: днем воздух прогреется до +21 — +26 градусов, а на юге области столбики термометров могут подняться до +30. Почти повсеместно сохранится высокая пожароопасность.