Роспотребнадзор изъял большую партию контрафактных сигарет

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Роспотребнадзор изъял из оборота порядка 90 тысяч штук не соответствующих требованиям табачных изделий с начала 2025 года, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.
«В текущем году специалисты ведомства проинспектировали более 291 тысячи табачных изделий и изъяли из оборота около 90 тысяч штук такой продукции, которая не соответствовала обязательным требованиям», — рассказали в Роспотребнадзоре.
В пресс-службе добавили, что для снижения потребления табака и никотиносодержащей продукции, достижения значительного уменьшения заболеваемости и смертности разработан план по реализации Концепции осуществления государственной политики по противодействию этой проблеме. Соответствующий документ утвержден правительством РФ в 2021 году.
«С начала работы по данному плану Роспотребнадзор обнаружил дистанционные способы продажи табачной и никотинсодержащей продукции, что привело к подаче 4,6 тысячи исковых заявлений в суд для блокировки сайтов, предлагающих такую продукцию, 3,7 тысячи из них суды удовлетворили, приняв решения о запрете распространения соответствующей информации», — отметили в Роспотребнадзоре.
Также свою деятельность по собственному желанию прекратили 343 торговые интернет-площадки, уточнили в пресс-службе.