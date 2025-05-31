Роспотребнадзор изъял большую партию контрафактных сигарет

«С начала работы по данному плану Роспотребнадзор обнаружил дистанционные способы продажи табачной и никотинсодержащей продукции, что привело к подаче 4,6 тысячи исковых заявлений в суд для блокировки сайтов, предлагающих такую продукцию, 3,7 тысячи из них суды удовлетворили, приняв решения о запрете распространения соответствующей информации», — отметили в Роспотребнадзоре.