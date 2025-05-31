Пентагон заплатит $1 млрд за разработку оружия «Быстрого глобального удара»

Как уточняется, компания Lockheed Martin Space из штата Колорадо получит право на модификацию к существующему контракту. Речь идет о схеме cost-plus-incentive-fee и cost-plus-fixed-fee, которая компенсирует подрядчику затраты и предоставит дополнительное вознаграждение в зависимости от результатов.