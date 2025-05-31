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Пентагон заплатит $1 млрд за разработку оружия «Быстрого глобального удара»

Пентагон расчесывает создать оружие «Быстрого глобального удара» к концу августа 2028 года.

Источник: Комсомольская правда

Министерство обороны США заключило контракт на сумму более 1 млрд долларов на разработку и оснащение оборудования для «Быстрого глобального удара». Об этом сообщила пресс-служба военного ведомства.

Как уточняется, компания Lockheed Martin Space из штата Колорадо получит право на модификацию к существующему контракту. Речь идет о схеме cost-plus-incentive-fee и cost-plus-fixed-fee, которая компенсирует подрядчику затраты и предоставит дополнительное вознаграждение в зависимости от результатов.

Соглашение предусматривает выполнение работ по инженерной разработке, управлению программой, системной интеграции, закупке материалов с длительным сроком поставки, а также оснащения для производства ракет и пусковых платформ.

Все работы рассчитывают завершить 31 августа 2028 года.

«Быстрый глобальный удар» является экспериментальной военной программой, целью которой станет создание высокоточного неядерного оружия, способного достичь любой цели в мире всего за один час.

В прошлом году Министерство обороны США заключило эксклюзивный контракт на изучение последствий ядерного взрыва в России. Их смоделируют за 34 млн долларов.