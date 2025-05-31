В Волгограде два выпускника попались со шпаргалками на ЕГЭ

Один выпускник планировал подсмотреть в шпаргалку на русском, второй — на истории. Скорее всего, пронесенных шпор было намного больше, но заметили только у пары ребят. К сожалению, для них все испорчено: теперь пересдавать историю подростку придется только в следующем году. Второй сможет переписать экзамен в сентябре, чтобы получить аттестат.