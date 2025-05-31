В Волгограде два выпускника попались со шпаргалками на ЕГЭ

В Волгоградской области чиновники рассказали, как проходит экзаменационная кампания в регионе. Школьники продолжают сдавать ЕГЭ, и пока все проходит штатно, несмотря на ужасную жару. Из инцидентов — две пронесенные в аудиторию шпаргалки, рассказали в комитете образования и науки по региону.
Один выпускник планировал подсмотреть в шпаргалку на русском, второй — на истории. Скорее всего, пронесенных шпор было намного больше, но заметили только у пары ребят. К сожалению, для них все испорчено: теперь пересдавать историю подростку придется только в следующем году. Второй сможет переписать экзамен в сентябре, чтобы получить аттестат.
За ходом экзамена в волгоградских школах следят общественные наблюдатели, сотрудники Рособрнадзора. По информации администрации региона, в этом году к работе на ЕГЭ привлекли около 4 тысяч человек: это руководители пунктов приема экзаменов, члены экзаменационной комиссии, организаторы в аудитории, технические специалисты. Также в школах дежурят представители родительских комитетов и аппарата уполномоченного по правам ребенка в Волгоградской области.