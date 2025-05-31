14 жителей Иркутской области заболели клещевым энцефалитом

7086 жителей Иркутской области пострадали после укусов клещей с начала эпидемического сезона. В 2024 году на этот период было выявлено 7493 случая. Об этом КП-Иркутск сообщили в Роспотребнадзоре Иркутской области.
— Зарегистрировано 23 случая заболевания клещевым боррелиозом, 14 — энцефалитом, 3 — риккетсиозом, — говорится в сообщении.
Специалисты исследовали 5686 клещей. Из них 1509 были заражены клещевым боррелиозом, 94 — вирусным клещевым энцефалитом, 373 — другими клещевыми инфекциями.
В Иркутской области продолжаются противоклещевые обработки, в том числе мест массового отдыха, территорий детских оздоровительных учреждений, а также территорий загородных санаториев и баз отдыха. На текущий момент обработано 2332,17 га.