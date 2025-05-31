Собянин: за 15 лет в Москве построено и обновлено 53 пожарных депо

Благодаря работе пожарных, система безопасности города становится все эффективнее, уверен мэр. Число пожаров и их последствий сократилось в 4 раза, а спасатели прибывают на вызов в любую точку уже меньше чем за 7 минут. При этом время ожидания ответа в службе «112» сократилось более чем в 12 раз.