Корабли Балтийского флота отработали борьбу с БПЛА и безэкипажными катерами

Кроме того, в рамках учений дизельная подводная лодка выполнила торпедную стрельбу по надводной цели, которая имитировала корабль условного противника. Позднее бойцы отряда противодействия диверсионным силам и средствам противника осмотрели акваторию в районе пунктов базирования и провели профилактическое гранатометание.