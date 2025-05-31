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Корабли Балтийского флота отработали борьбу с БПЛА и безэкипажными катерами

В акватории Балтийского моря корабли выполнили практические артиллерийские стрельбы из 76,2-мм и 30-мм артиллерийских установок.

Источник: Аргументы и факты

В ходе учений малые противолодочные корабли Балтийского флота провели артиллерийские стрельбы по беспилотным катерам и воздушным беспилотникам. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

По информации оборонного ведомства, в акватории Балтийского моря корабли выполнили практические артиллерийские стрельбы из 76,2-мм и 30-мм артиллерийских установок. Также были задействованы 30-мм автоматические установки АК-630.

Кроме того, в рамках учений дизельная подводная лодка выполнила торпедную стрельбу по надводной цели, которая имитировала корабль условного противника. Позднее бойцы отряда противодействия диверсионным силам и средствам противника осмотрели акваторию в районе пунктов базирования и провели профилактическое гранатометание.

Напомним, ранее сообщалось, что большой десантный корабль Тихоокеанского флота «Пересвет» провел серию артиллерийских стрельб по береговым, воздушным и морским целям в Японском море.