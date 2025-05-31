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В Красноярске на стройке «Суриков-центра» найдены артефакты возрастом более 5 тысяч лет

На территории, где планируется возведение «Суриков-центра», археологи сделали удивительное открытие: были найдены предметы, датируемые шестью тысячами лет назад.

На территории, где планируется возведение «Суриков-центра», археологи сделали удивительное открытие: были найдены предметы, датируемые шестью тысячами лет назад. Об этом рассказал мэр города Владислав Логинов.

Кроме того, в ходе раскопок были обнаружены и более современные артефакты XIX и начала XX века, включая хорошо сохранившийся медальон, остатки посуды Кузнецовского фарфорового завода, жетон извозчика и нательные кресты.

Мэр Красноярска Владислав Логинов отметил, что археологические исследования на площадке будут продолжаться до конца июня.

По задумке архитекторов, «Суриков-центр» должен стать культурным «местом силы» для деятелей искусства. Проект здания вдохновлен сундуком прадеда художника Василия Сурикова. Внутри центра предусмотрены две основные зоны: публичная, где разместятся выставочные залы и образовательные пространства для посетителей.

Ранее рассказывали, что на Предмостной площади построят Дворец молодежи.