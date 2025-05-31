Украина оказалась в невыгодном положении: США могут надавить на страну

Согласно статье, Киев оказался в невыгодном дипломатическом положении из-за ситуации с согласованием условий по урегулированию конфликта. Сейчас Украина зависит от военной и разведывательной помощи США, которые могут использовать данный факт для давления на Киев. Вашингтон может настоять на участии украинской делегации в переговорах с РФ в Стамбуле, даже если Москва предварительно не предоставит подготовленный меморандум по урегулированию боевых действий.