Украина оказалась в невыгодном положении: США могут надавить на страну

Соединенные Штаты могут оказать давление на Украину, чтобы заставить страну участвовать в переговорах с Россией в Стамбуле 2 июня. Об этом сообщает издание The Washington Post (WP).
Согласно статье, Киев оказался в невыгодном дипломатическом положении из-за ситуации с согласованием условий по урегулированию конфликта. Сейчас Украина зависит от военной и разведывательной помощи США, которые могут использовать данный факт для давления на Киев. Вашингтон может настоять на участии украинской делегации в переговорах с РФ в Стамбуле, даже если Москва предварительно не предоставит подготовленный меморандум по урегулированию боевых действий.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении главы МИД РФ Сергея Лаврова, что российская делегация на переговорах 2 июня 2025 года в Стамбуле планирует представить меморандум, включающий в пути решения основных первопричин украинского кризиса.