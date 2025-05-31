Россиянам раскрыли секреты выбора мороженого

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Определить качество мороженого можно по внешнему виду и составу, сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе Роскачества.
«Рецепт классического продукта включает молоко (не менее 40 процентов), сливки, масло, сухое молоко, сахар, вкусовые ингредиенты и стабилизаторы. Использование растительных жиров в молочном, сливочном мороженом и пломбире не допускается», — рассказали в ведомстве.
Отмечается, что определить нарушение технологии производства можно по внешнему виду мороженого. Так, наличие льдинок на нем может говорить о повторной заморозке и непригодности продукта, а деформация товара может указывать на истечение срока годности.
Помимо этого, стоит обратить внимание на шоколадную глазурь: белый налет или липкость свидетельствуют о низком качестве.
На упаковке должна быть указана жирность: до 7,5 процента — молочное мороженое, от 8 до 11,5 процента — сливочное, от 12 до 20 процентов — пломбир, заключили в Роскачестве.