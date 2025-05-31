Протяженность велодорожек в Москве превысила 215 км

Регулярно обновляются существующие объекты, а также появляются новые. С 2019 по 2022 год в рамках реализации Адресной инвестиционной программы было построено три ВМХ-велодрома: «Тарусский» (ул. Тарусская, вл. 18, стр. 2), велодром класса В (ул. Гурьянова, д. 32, стр. 1) и велодром на ул. Ангарская (д. 34/1). По государственной программе «Спорт Москвы» в 2021—2022 годах капитально отремонтировали четыре объекта для тренировок, а в 2025 году запланированы работы еще на двух.