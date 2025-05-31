Протяженность велодорожек в Москве превысила 215 км

«В Москве число любителей велоспорта постоянно растет. Для них появляются новые маршруты в парках и на набережных, а протяженность велодорожек, входящих в состав спортивной инфраструктуры столицы, уже превысила 215 км. Для тренировок в столице функционируют 54 спортивные зоны, 14 из которых находятся в оперативном управлении учреждений, подведомственных департаменту спорта Москвы», — говорится в сообщении.
Регулярно обновляются существующие объекты, а также появляются новые. С 2019 по 2022 год в рамках реализации Адресной инвестиционной программы было построено три ВМХ-велодрома: «Тарусский» (ул. Тарусская, вл. 18, стр. 2), велодром класса В (ул. Гурьянова, д. 32, стр. 1) и велодром на ул. Ангарская (д. 34/1). По государственной программе «Спорт Москвы» в 2021—2022 годах капитально отремонтировали четыре объекта для тренировок, а в 2025 году запланированы работы еще на двух.
Спортивной подготовкой велосипедистов занимаются четыре учреждения Москомспорта: Московская академия велосипедного спорта, Московское городское физкультурно-спортивное объединение, физкультурно-спортивное объединение (ФСО) «Юность Москвы» и Московское среднее специальное училище олимпийского резерва (МССУОР) № 2. Здесь тренируются почти 1,5 тыс. человек, включая 81 мастера спорта России, 12 мастеров спорта международного класса и пять заслуженных мастеров спорта России. Над их подготовкой работают 57 тренеров, пятеро из которых имеют звание «Заслуженный тренер России». В 2025 году в сборную команду Москвы по велосипедному спорту вошли 509 человек, а в состав сборной России — 118 столичных спортсменов.
Московские велосипедисты регулярно подтверждают свой высокий уровень подготовки результатами на соревнованиях. С начала года они завоевали в общей сложности 35 медалей на чемпионатах, кубках и первенствах России, включая 13 золотых. Особенно ярко выступили воспитанницы МССУОР № 2 Яна Бурлакова и ФСО «Юность Москвы» Алина Лысенко на чемпионате Европы по велоспорту на треке в Бельгии — на счету спортсменок золотая и бронзовая медали соответственно.