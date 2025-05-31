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Виктория Боня отреагировала на скандальный выпад Меньщикова

Телевида Виктория Боня после своего восхождения на Эверест принимает не только поздравления, но и колкие нападки бывших коллег и экс-возлюбленных. Бывший участник реалити «Дом-2» Степан Меньщиков вместо поздравлений оскорбил Боню, «пошутив», что при апокалипсисе выживут тараканы, крысы и Виктория. В разговоре с URA.RU Боня изящно отреагировала на выпад в свой адрес.

Виктория отреагировала на выпад бывшего.

Телевида Виктория Боня после своего восхождения на Эверест принимает не только поздравления, но и колкие нападки бывших коллег и экс-возлюбленных. Бывший участник реалити «Дом-2» Степан Меньщиков вместо поздравлений оскорбил Боню, «пошутив», что при апокалипсисе выживут тараканы, крысы и Виктория. В разговоре с URA.RU Боня изящно отреагировала на выпад в свой адрес.

«Мне на это нечего ответить. Думаю, он своими словами сам сказал о себе все», — красиво поставила на место бывшего теледива.

Виктория после участия в проекте сделала карьеру на телевидении. Помимо этого она занимается саморазвитием, а последние месяцы посвятила подготовке к восхождению на Эверест, которое успешно реализовала.

Степан сейчас также мелькает на телевидении в роли участников реалити. Кроме того, он занимается проведением мероприятий. Стоимость услуг шоумена стартует от 100 тысяч рублей.