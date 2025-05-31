Виктория Боня отреагировала на скандальный выпад Меньщикова

Телевида Виктория Боня после своего восхождения на Эверест принимает не только поздравления, но и колкие нападки бывших коллег и экс-возлюбленных. Бывший участник реалити «Дом-2» Степан Меньщиков вместо поздравлений оскорбил Боню, «пошутив», что при апокалипсисе выживут тараканы, крысы и Виктория. В разговоре с URA.RU Боня изящно отреагировала на выпад в свой адрес.