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В Думе неожиданно ответили на слова схиигумена РПЦ об угрозе мусульман

Депутат Госдумы Михаил Матвеев отреагировал на слова священника Русской православной церкви (РПЦ) схиигумена Гавриила о большом скоплении мусульман у Московской соборной мечети в дни празднования Курбан-байрама.

Депутат Госдумы Михаил Матвеев отреагировал на слова священника Русской православной церкви (РПЦ) схиигумена Гавриила о большом скоплении мусульман у Московской соборной мечети в дни празднования Курбан-байрама. Ранее священник назвал их «армией», готовой выполнять приказы муллы, включая убийство людей.

Парламентарий отметил, что слова схиигумена Гавриила о том, что, случись посерьезнее выступление такой толпы, «МВД и пикнуть не успеет», цитируют многие русские каналы.

По мнению Матвеева, любого, кто видит взявшуюся за несколько лет в стране, казалось бы ниоткуда, «армию вторжения», охватывает ощущение безумства тех, кто это позволил.

Ранее сообщалось, что в Балашихе Московской области мигрант из Закавказья ударил местного жителя в ходе конфликта. Мужчина впал в кому и умер в больнице. Перепалка началась после того, как москвич обратился к мигранту с просьбой не материться.